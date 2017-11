Vallbona reivindica el dret de la perifèria a ser centre de la història

No tot ha de ser vist des de l'òptica de les grans ciutats i els seus poders de decisió. Una casa modesta en un racó de la Cerdanya també pot ser el centre per on passa la història nacional i mundial a través de les vivències d'una família d'allò més normal, que són una metàfora de les seves generacions.

Així ho ha reivindicat aquest divendres l'escriptor Rafael Vallbona a Puigcerdà en la presentació de la seva premiada última novel·la, La casa de la frontera, en la qual narra l'experiència viscuda per cinc generacions de la família Bort Grau, des del seu establiment regentat a escassos metres de la frontera. Un establiment que des del 1882 ha estat hostal, botiga de queviures i que ara és un modern establiment d'esports, sota la ficció del fil narratiu Vallbona hi fa passar la història de la Cerdanya i d'Europa. L'escriptor gracienc va remarcar més el caràcter de «protagonistes» que no pas el d'espectadors que han tingut els membres de la família en episodis com la instal·lació a la casa del govern d'Euskadi, el pas derrotat dels refugiats republicans en la retirada, l'arribada dels primers estiuejants o la gran explosió de la Cerdanya a partir de l'obertura del túnel del Cadí.

La presentació va omplir la planta baixa de la Biblioteca Comtat de Cerdanya amb un centenar de veïns que, tal com augura el mateix escriptor, trobaran històries pròpies en l'esdevenir dels anys a La casa de la frontera. L'acte va acabar d'agafar el to de les qüestions personals per als cerdans amb la presència, a les primeres files, de la família Bort Grau, protagonista de la novel·la.

Rafael Vallbona va explicar que la redacció del llibre li ha suposat una feina de nou anys, en la qual hi han participat persones de la Cerdanya, com ara l'històric arxiver Sebastià Bosom, a les quals va voler agrair la seva eterna predisposició a explicar les interioritats de la vall. L'escriptor va remarcar que la novel·la també és, d'una banda, un homenatge a les dones que amb la seva tenacitat silenciosa han sustentat famílies com la de La casa de la frontera i, de l'altra, una crònica de fets històrics que indefectiblement es van repetint i, per tant, són vigents.

L'acte va comptar amb la introducció de la periodista Helena García Melero, vinculada a la Cerdanya, com el mateix Vallbona, perquè també hi té casa. Un cop acabada la presentació, molts dels assistents van voler conèixer l'escriptor i aprofitar la signatura de llibres per explicar-li les seves experiències al voltant d'una història que també és una mica seva.