La Big Band del Guillem Catà farà sentir la seva veu a l'Auditori

Arnau Tordera, el carismàtic cantant del grup osonenc Obeses, va entrar un dia a l'aula de música de l'institut Guillem Catà de Manresa i va demanar als alumnes que expressessin en un mural idees per crear una peça. «Eliminem el masclisme de les cançons», va escriure un. «Paisatges idíl·lics», va dir un altre. «Tothom mereix una oportunitat», va afegir un tercer. «Menys música infantil al col·le», va reclamar algú, tan punyent com qui va escriure «Amb la tecnologia la gent no es comunica amb la família». A què treia cap una petició tan insòlita per als joves aprenents?

El punt de partida de la història va ser una trucada de l'Auditori de Barcelona a Rosa M. Ortega, professora de música del Guillem Catà, convidant el centre a participar en el projecte Et toca a tu. Una iniciativa que, segons explica la docent, «dóna veu a entitats i col·lectius que treballen la música com a eina d'inclusió i transformació social».

L'engrescadora proposta donarà a la big band de l'institut l'oportunitat de tocar amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) l'obra de 15 minuts creada per Tordera, a qui va fitxar l'Auditori per compartir l'experiència amb els adolescents manresans. La feina duta a terme per uns i altres culminarà en l'estrena del 16 de febrer (20.30 h) i les altres dues funcions dels dies 17 (19 h) i 18 (11 h) a la Sala Pau Casals de l'Auditori -amb capacitat per a 2.200 persones- i en les quals també intervindran, com a formació vocal, la resta d'alumnes de música i els nois i noies de la Coral de les Escodines. Unes intervencions que telonejaran el concert Centenari Bernstein amb el qual l'OBC retrà tribut durant tres dies al llegendari compositor nord-americà Leonard Bernstein.



La música com a camí

La fotografia que encapçala la pàgina il·lustra la realitat inclusiva del Guillem Catà, un dels centres de la ciutat que treballen la integració de nois i noies d'ascendència forana. A la imatge: Nil Torres i Joanna Gracia (teclats) -professora: Mariona Casellas-; Zaira López, James de Vera i Fatoumata Diaby (flautes travesseres), Gerard Pérez, Aiman Ait i Isatou Touray (trombons) -professor: David Solernou-; Fanta Diop (guitarra), Firdaous Harrak i Lorena Hergueta (baixos) -professor Ferran Compte-; David Gómez, Mariya Rishko i Mònica Vilanova (saxos) -professora: Ivet Sibila-; Àgata Díaz i Ainhoa Manchado (trompetes) –professor: Gabriel Prieto– i Rosa M. Ortega.

Des de la seva creació, el projecte Et toca a tu ha incidit en el camp de la cohesió i la integració social dels joves. Alguns col·lectius que hi han pres part són el Projecte 4Cordes de l'Escola Germanes Bertomeu del barri Rocafonda de Mataró, el Grup Orff del Centre Xamfrà del Raval barceloní, l'orquestra infantil i juvenil del grup Barris en Solfa de Badalona Sud i la formació Veus i Música per a la Integració, de Nou Barris.

La big band de l'institut Guillem Catà compleix quatre anys assimilada en l'assignatura de música i els instruments que toquen els joves són propietat del centre. Una inversió de la qual el darrer estiu també es van beneficiar els participants en la iniciativa que es va posar en marxa al Casal de les Escodines, gràcies a la qual joves de famílies de pocs recursos es van iniciar en el mestratge de saxos, trompetes i guitarres i altres estris musicals.

«Per als nois i les noies, tenir una oportunitat com aquesta és un estímul», apunta Ortega de la moguda en la qual ara mateix es troben immersos. Els responsables de l'Auditori van fer una primera estada al Guillem Catà per comprovar in situ el treball que s'hi realitza, i després es va convidar Tordera a interactuar amb els joves per conèixer les seves inquietuds i tenir un pòsit prou sòlid per crear una obra d'un quart d'hora -pensada per a orquestra, big band i grup coral- que porta per títol Illa Esperança.

«L'Arnau no volia que fos únicament una composició seva sinó compartida», comenta Ortega. El cantant i guitarrista de Tona ha passat més d'un cop pel Guillem Catà i ha tingut l'ajuda dels estudiants d'animació sociocultural per motivar els alumnes. En el treball diari també hi participen professors de l'escola Esclat de la capital bagenca.



Assajos i 'making of'

Del 13 al 15 de febrer, el centenar llarg de joves intèrprets aniran a l'Auditori a assajar amb l'OBC i seran dirigits pel japonès Kazushi Ono, titular de la simfònica catalana. Una adaptació més que necessària abans d'exhibir facultats davant dels espectadors durant les tres jornades següents.

El públic també veurà un audiovisual de tres minuts que està realitzant la Xarxa de Televisions Locals, un making of d'una experiència única per als estudiants. «Quan vam anar a l'Auditori a conèixer l'espai i el mateix Kazushi Ono, l'equip va venir a fer un enregistrament», explica Ortega: «També han estat diferents cops a l'escola gravant els nois i a mi em van fer una entrevista».