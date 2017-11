«Così fan tutte» o la necessitat d'una lectura més profunda

La nova proposta d'Òpera a Catalunya va passar, diumenge, pel Kursaal de Manresa amb C osì fan tutte (1790) de W.A.Mozart (1756-1791). Un títol que, curiosament, vam poder gaudir el maig del 2010 al mateix teatre manresà en una producció que va tenir idèntiques direccions musical i escènica: Daniel Gil de Tejada i Pau Monteverde, respectivament.

Si en aquella ocasió es va tenir el concurs d'importants veus com ara les de Gemma Coma-Alabert i Enric Serra, en aquesta hem pogut tornar a gaudir d'un elenc de veus que demostra com, progressivament, van confirmant-se els projectes d'escoles de música superiors del nostre país com són el Conservatori Superior del Liceu o l'ESMUC, que era representat per una interessant i bella veu de tenor com la de Joan Francesc Folqué, deixeble de la manresana Mireia Pintó.

Des de l'estrena al Burgtheater de Viena, Così o sia La sucola degli amanti ha donat lloc a equívocs com el de considerar-se una simple opera buffa quan, en realitat, es tracta d'un dramma giocoso. La diferència apunta com al darrere de l'argument divertit hi ha una profunda introspecció de dues temàtiques sempre presents en les obres de Mozart amb llibret de Lorenzo Da Ponte: l'amor i el perdó. Com ja ens va ensenyar l'erudit musicòleg H.C. Robbins Landon, Così és el suprem paradigma del perdó amorós de Mozart ja que en aquest títol, considerat com la més perfecta musicalment de les seves òperes, és on més s'ha de perdonar i, consegüentment, hi ha una major exigència de l'amor veritable.

Una visió en aquesta direcció demana una lectura molt més profunda i punyent que la que vam poder gaudir, diumenge, al teatre manresà. Sense defugir mai de la correcció estilística i vocal pròpies d'Òpera a Catalunya, cert és que tot va quedar en una superficialitat que, tanmateix, costa de comprendre per part dels dos directors que set anys abans ja havien abordat aquest mateix títol. Tot va anar fluint en una direcció desproveïda de caràcter i psicologia, convertint-ho en un mer entreteniment. I és aquí on vam adonar-nos que Così és molt Così. Aquest excés de títol va esquitxar la mateixa Orquestra Simfònica del Vallès, que va complir, però no va deixar entreveure la brillantor i genialitat de l'orquestració mozartiana.

Sense menysvalorar la labor encomiable d'Òpera a Catalunya, un es demana si no és hora de començar a demanar una mica més d'ambició a aquest projecte per assolir uns resultats que s'ajustin més a allò que és essencialment Così: el testimoni del mateix Mozart del seu perdó amorós a la seva esposa, Constanze Weber, com així ho va deixar escrit en una carta de l'agost del 1789, quatre mesos abans de l'estrena de Così, on, entre altres frases, va escriure que «només la conducta sensata d'una dona lliga l'home amb argolles de ferro».