Ghulam presenta dijous a Calaf la novel·la que explica la seva vida, «El secret del meu turbant»

L'autora d'origen afganès Nadia Ghulam serà dijous a Calaf per presentar la seva novel·la El secret del meu turbant, basada en fets reals i escrita amb Agnès Rotger. La novel·la va guanyar, el 2010, el premi Prudenci Bertrana. La presentació la farà Jaume Farrés, a la biblioteca (18.30 h). Nadia Ghulam va néixer a l'Afganistan, on, a causa de les ferides provocades per una bomba, va estar dos anys hospitalitzada. Quan en va sortir, el règim talibà estava instaurat al país i Ghulam es va fer passar durant deu anys pel seu germà gran per ajudar a subsistir la seva família: les dones tenien prohibit treballar fora de casa. El secret del meu turbant explica la història de la Nadia, d'ençà que va quedar ferida, i els 10 anys que va viure amb la identitat del germà.