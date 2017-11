Llegir en Català publica el llibre de relats il·lustrat «Vols dir que som això?»

Després de l'edició fa dos anys del llibre de La Marató de TV3, Llegir en Català (LEC) publica el seu segon títol, Vols dir que som això?, un llibre editat pel segell que agrupa la desena d'editorials de l'associació, entre les quals la manresana Tigre de Paper.

La idea, expliquen, era fer una «aproximació original per intentar entendre com ens veiem actualment a partir d'elements no sempre previsibles». Així, les editorials de Llegir en Català han encarregat a 25 autors del seu catàleg que escrivissin un relat a partir d'un objecte, motiu, fet, aliment... que trobessin prou significatiu del nostre àmbit cultural. I que ho fessin amb un to incisiu, elegant i irònic. L'objectiu, remarquen, era que de tot plegat «en sortís un llibre sense cap pretensió èpica, un exercici lúdic per dibuixar un retrat molt lliure de com ens decodifiquem a partir d'elements inesperats: el tovalló de Messi, El zoo d'en Pitus, l'edifici Venus de la Mina, el cargol poma, els ous de Salvador Dalí, l'urna de cartró?».

Els autors que hi participen són Enric Aguilar, Jordi Puntí, Lluís Llort, Joan Pons Bover, Anna Molina, Jaume Monzó, Laura Huerga, Sebastià Bennasar, Lluís Calvo, Joan-Lluís Lluís, Enric Borràs, Tina Vallès, Cesk Freixas, Vicenç Pagès Jordà, Tomàs Vibot Railakari, Adrià Pujol Cruells, Isabel Sucunza, Andreu Martín, Jenn Díaz, Marta Orriols, Víctor Sabaté, Joan Benesiu, Matthew Tree, Joni D. i Mar Bosch. A més a més, cada relat va acompanyat d'una il·lustració en color de Jordi Borràs.

Vols dir que som això? és el resultat d'una feina editorial cooperativa i des d'ahir ja es pot trobar a les llibreries al preu de 15 euros.