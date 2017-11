Xavi Sarrià prepara el nou directe a la Stroika, on actuarà dissabte

La gira de presentació del nou disc de Xavi Sarrià,"Amb l'esperança entre les dents" s'iniciarà divendres 10 de novembre a València després de l'ajornament, per vaga general, de l'estrena prevista per avui a l'Apolo de Barcelona. El segon concert de la gira i primer al Principat serà a Manresa, dissabte, a la sala Stroika on Sarrià,al capdavant d'una potent banda elèctrica de 9 músics, ha estat preparant els directes aquesta setmana.

Les entrades de la sala Apolo seran vàlides per la nova data, el proper dimecres 15 de novembre."'Amb l'esperança entre les dents" es va publicar el 22 de setembre i el videoclip del senzill ja supera les 86.000 reproduccions.

El tour passarà també per Santaigo de Compostela, Palma de Mallorca, Atarrabia (Euskal Herria), Tavernes de la Valldigna i Berlin i Hamburg a Alemanya les properes setmanes. L'artista valencià torna a la càrrega després de l'aturada indefinida de la que fou la seva banda, Obrint Pas, el passat maig de 2014. El disc conté 13 noves cançons.