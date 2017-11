La Gira 13 de Cris Juanico arriba avui a la sala Voilà!

Cris Juanico (Ciutadella de Menorca, 1967) celebra 13 anys de carrera musical en solitari amb Gira13, un tour elèctric on hi sonaran les seves cançons més representatives i que avui s'atura a la sala manresana Voilà!. El músic i compositor va presentar el mes de juny Tretze cançons desordenades + 13 peces retrobades, dos àlbums on recopilava els principals temes de la seva discografia, les col·laboracions que havia fet amb altres formacions i aquelles cançons més representatives del seu imaginari. És un recull emmarcat al voltant del número 13 perquè, com explicava, eren els anys que feia de l'edició del seu primer treball en solitari, Memòria, just quan aleshores també feia 13 anys que Ja t'ho diré havia publicat el seu primer disc. Juanico està treballant en un nou treball amb la intenció de publicar-lo la primavera de l'any que ve.