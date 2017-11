Jarabe de Palo actuarà per primera vegada al Kursaal el 14 de gener

Jarabe de Palo, la formació encapçalada per Pau Donés, visitarà per primera vegada el Teatre Kursaal de Manresa el diumenge 14 de gener per presentar "50 palos". El concert començarà a les 6 de la tarda.

Fa 50 anys va néixer a Barcelona Pau Donés, compositor i cantant de la formació musical Jarabe de Palo. Al mateix temps, ara fa 20 anys que la banda va editar el seu primer disc: "La Flaca".

La posada en escena de "50 PALOS" serà un escenari net, presidit per un piano de cua a una banda; i un set de percussió i el cantant a l´altra. Darrere, elevats per una tarima, el violoncel i el contrabaix. Una gran pantalla, al fons de l'escenari, projectarà imatges creades expressament per a cada cançó. El repertori el formaran els clàssics de ´Jarabe de Palo´, interpretades amb piano i veu, tal i com van ser concebudes.

Les entrades per veure Jarabe de Palo tenen un preu de 34€ (32€ Carnet Galliner, Escoles de Músic, majors de 65 anys i 25€ menors de 25 anys) i es posaran a la venda el proper dimarts, 14 de novembre, a partir de les 18h, a les taquilles del Kursaal i per internet (www.kursaal.cat)