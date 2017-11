Els mòbils i les seves addiccions en les sessions de microteatre del Barlins

La Maria del Carme anuncia l'inici de la microobra que el públic espera veure. I demana allò que és tan complicat de fer: «apagueu els mòbils». Però en vibra un. I és el de l'actriu. Així comença Apagueu els mòbils, l'obra de microteatre que avui es posarà en escena en tres passis (20 h, 20.30 h i 21 h) al Barlins Teatreria. Un text de Pau Escribano (guionista de programes d'humor com Una altra cosa, Polònia o Crackòvia) que dirigeix l'actriu Andrea Ros i que representa la mallorquina Ann Perelló ( Las cosas que queremos, de J. M. Sherman, dirigida per David Pintó). Divendres, el Barlins oferirà, a la tarda i per primer cop, microteatre infantil amb De pel·lícula, de la companyia de Parranda (18 h, 18.30 h i 19 h) i a la nit, concert amb Lupulus Emsembla (23 h).