Se suspèn el Rewind Festival per manca de finançament

Els organitzadors del Rewind Festival de Vilanova del Camí, Raül Bocache i Javier Pérez-Vico, de l'associació +QueCine, han decidit no seguir endavant amb el certamen, que aquest 2017 havia arribat a la tercera edició. Tampoc continuarà el Rewind Horror Festival. El motiu principal ha estat la impossibilitat de trobar el finançament necessari. «Hem intentat fer tot el possible per tirar-lo endavant però hem vist que era molt difícil sense una estructura econòmica més forta, com a associació sense ànim de lucre i sense ingressos extra. Per això hem decidit descansar i deixar el projecte», expliquen. La regidoria de Cultura, que ha donat suport al festival des del seu inici, no ha pogut aportar la quantitat econòmica que l'organització creia necessària per professionalitzar l'esdeveniment i per endegar millores a escala organitzativa. A aquest fet cal sumar les limitacions de l'espai ja que només és disposava del Centre Polivalent de Can Papasseit que durant el festival també ha de donar cabuda a altres activitats.