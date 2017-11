El Bages de Cultura serà per a la pedagoga Agnès Torras

La pedagoga Agnès Torras i Casas (Sant Joan de Vilatorrada, 1948) rebrà el proper 24 de novembre el 35è Premi Bages de Cultura, instituït per Òmnium Bages-Moianès en un acte que se celebrarà al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa (19.30 h) que, també, acollirà el lliurament dels Premis Lacetània 2017, organitzats conjuntament amb l´Ajuntament de Manresa, el Centre d'Estudis del Bages, i Regió7, amb la col·laboració de la Família Esteve.

El guardó que rebrà Agnès Torras és obra de l´artista Josep Barés. La glossa del premi Bages de Cultura anirà a càrrec d´Alba Baltiérrez i Alier, mestra i activista social. En unes vitrines al vestíbul d´alcaldia es mostraran objectes personals de la guardonada.

El nom de la guardonada s'ha fet públic avui al migdia i el jurat ha considerat que, a banda de la seva faceta de mestra, s'ha de destacar el seu vessant d´activista social i especialment la seva tasca en favor d'una escola catalana en llengua i en continguts. Torras va estudiar Treball Social a l´Escola Torras i Bages de Manresa i Filosofia i Lletres (Pedagogia) a la UB. Treballadora social i directora de la guarderia L´Alba, entra en contacte amb el moviment de renovació pedagògica Rosa Sensat i comença a treballar amb pares que volen muntar una escola activa, catalana i democràtica, que serà la Flama, l´any 1970.

Participa com a professora de Didàctica de la Llengua en els cursos de Reciclatge de Mestres en Català al Bages. Professora de Pedagogia i coordinadora del primer curs de l´Escola de Magisteri a Manresa del 1978 a 1981, des del 1987 és professora titular del departament de Pedagogia Sistemàtica i Social de la UAB, i del 1999 al 2002 és vicedegana d´Ordenació Acadèmica i Pràctiques a la Facultat d´Educació.

Ha fet estades Erasmus de professorat a les universitats de Perpinyà, Hèlsinki i Estocolm i intercanvis amb professorat de Pedagogia de Bolonya, Torí i Reggio Emília. Ha estat membre de les comissions redactores dels nous plans d´estudi de Magisteri i Educació Social.

En l´àmbit social va participar en el Congrés de Cultura Catalana (ensenyament) i del 1983 al 1987 va ser regidora d´Ensenyament de l´Ajuntament de Manresa, com a independent amb el PSC. Més tard ha participat en el Projecte Educatiu de Ciutat, el Consell Municipal de la Dona, el projecte Puntal, de suport i acompanyament d´infants en reforç escolar, i el pla de formació bàsica per a dones immigrants, de Càritas.

Premis Lacetània: una quinzena de treballs participants

Premi Antoni Esteve per a estudis en el camp de les ciències naturals, de la salut, socials o filologia, o també sobre patrimoni artístic, documental o tecnològic, emmarcats en la Catalunya central. Dotat amb 1.500 euros per la família Esteve. Convocat pel Centre d'Estudis del Bages i Òmnium Bages-Moianès. El jurat decideix atorgar el premi al treball Textos montserratins inèdits, de Josep Batlle Costa, per ser un treball d'investigació amb una anàlisi i metodologia molt acurades, per la seva originalitat, per la meticulositat i rigor científic i per la lectura, transcripció i interpretació de fonts primàries. I també decideix atorgar una menció honorífica al treball titulat: La menestralia manresana medieval, d´Adrià Mas Craviotto, del qual en valora la síntesi i estat de la qüestió que fa d'aquesta temàtica i època històriques de Manresa".

Premi Pare Ignasi Puig i Simon per a projectes de recerca sobre la Manresa ignasiana, sobre l´estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa (1522-1523), sobre la ciutat que el va acollir o l´empremta que hi va deixar. Convocat i dotat per l´Ajuntament de Manresa amb 1.500 euros. Atorgat al projecte de treball: La Música a l´entorn de Sant Ignasi de Loiola i de la Companyia de Jesús a la ciutat de Manresa. Materials per al seu estudi, de Glòria Ballús, Doctora en Musicologia. El jurat ha valorat que la proposta compleix plenament les bases del concurs i que permetrà omplir un buit important de coneixement en l´àmbit de la música en temps d´Ignasi de Loiola i a l´entorn de la figura del sant. Al mateix temps, valora que el coneixement adquirit és susceptible de tenir una àmplia difusió i pot ser una aportació fonamental de cara a altres activitats en el marc de la commemoració del cinquè centenari de l´estada de Sant Ignasi a Manresa.

Premi Regió7 de Comunicació per a iniciatives informatives en qualsevol mitjà de comunicació social: premsa escrita, ràdio, televisió, vídeo, CD Rom o Internet, sobre temes de les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Solsonès, la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Baix Llobregat Nord. Convocat i dotat pel diari Regió7 amb 200 euros. Atorgat a al blog Manresanes que han fet història, elaborat per Lluïsa Font i Conxita Parcerisas, un fons documental de mig centenar de dones de Manresa que han destacat en els seus camps d´activitat, no només de forma reconeguda i formal, sinó també per la incidència que han tingut en el seu entorn immediat. La publicació fa una valuosa tasca de reivindicació del paper de les dones en la societat i ofereix un fons documental valuós per a estudiants i ciutadans interessats en Manresa.

Premi Revista Dovella Treball de Recerca per a Joves a estudis sobre qualsevol aspecte de la Catalunya central, fets per estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius. Convocat i dotat amb 250 euros per als autors i subscripció per dos anys a la revista Dovella per al professor tutor pel Centre d'Estudis del Bages. El jurat decideix atorgar el premi al treball Manresa en temps de guerra, del qual n´és autora Gemma Ribalta Rosell, i professor tutor Pere Gasol Pujol, de l´Institut Lluís de Peguera, de Manresa; en tractar-se d´un molt bon treball de memòria històrica, ben elaborat i redactat i que aporta un fons de documentació original transcrita força valuós. Decideix també atorgar una menció honorífica al treball titulat: Immigració a Manresa: percepció i realitat, del qual és autor Arnau Ballesteros Vilarasau, i professor tutor Josep Pla Huerta, de l´Institut Pius Font i Quer, de Manresa; un treball força original, metodològicament ben elaborat i de gran actualitat".

Actes al voltant dels premis

Lectura dramatitzada de ´La mort i la donzella´

a càrrec del grup Retaule, dirigit per Lluís Tuneu

Adaptació de l´obra d´Ariel Dorfman. Paulina Salas és una dona amb cicatrius a l´ànima. Anys enrere va ser segrestada, humiliada i violada pels sicaris de la Junta militar xilena. Però ara el país prospera en la primavera de la democràcia i se suposa que botxins i víctimes conviuen tranquil·lament. Fins que els sembla que es troben cara a cara. Aleshores, la ràbia, la set de justícia i el dubte s´entrellacen amb violència. I esclaten davant la consciència de l´espectador.

dimarts, 21 de novembre, a les set del vespre

Espai Òmnium (Sobrerroca, 38. Manresa)



Presentació del nou recull de relats de Pep Elias

L´escriptor igualadí Pep Elias ens presentarà el seu nou llibre, Amb sense tu, un recull de relats amb un títol aparentment ambigu i centrat, precisament, en les encobertes contradiccions de les relacions humanes.

dijous, 23 de novembre, a les set del vespre

Espai Òmnium (Sobrerroca, 38. Manresa)