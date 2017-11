Guns n'Roses oferirà un concert l'1 de juliol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys

Guns n'Roses ha ampliat les parades de la seva gira 'Not in this lifetime tour' afegint 13 nous concerts en estadis europeus i festivals, entre els quals, Barcelona. Així, la banda de rock americana oferirà un concert l'1 de juliol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

Les entrades sortiran a la venda el 24 de novembre a les 10h del matí des de les plataformes de Livenation, TicketMaster i El Corte Inglés, mentre que la venta anticipada per a fans es podrà fer des de tres dies abans.