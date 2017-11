Jarabe de Palo actuarà al Kursaal el 14 de gener

Dimarts vinent es posaran a la venda les entrades per al concert de Jarabe de Palo que se celebrarà el 14 de gener al teatre Kursaal. El grup barceloní visitarà el recinte per primer cop i presentarà l'espectacle 50 Palos, que fa un itinerari per diversos grans èxits de la banda. Les localitats es podran adquirir a partir de les 18 h al preu de 34 euros (per als descomptes, www.kursaal.cat).