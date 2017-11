La pedagoga Agnès Torras rebrà el Bages de Cultura per una vida dedicada a «fer de mestra»

És professora emèrita de la UAB i es jubilarà quan s'acabi el curs. La pedagoga bagenca Agnès Tor-ras i Casas (Sant Joan de Vilatorrada, 1948) rebrà el premi Bages de Cultura 2017, instituït per Òmnium Bages-Moianès, per una vida dedicada a l'ensenyament i pel seu vessant d'activista social en favor d'una escola catalana.

Ahir, abans d'asssitir a la Papasseit a la lectura dramatitzada d'una obra d'Arthur Miller amb el grup teatral El Retaule, explicava a aquest diari que la concessió del premi la deixava «una mica confosa perquè hi ha molta gent que se'l mereix» i que, en definitiva, la seva feina havia estat «fer de mestra». Tot i això, remarcava, «les coses bones també s'han de saber acceptar i el Bages de Cultura em fa il·lusió» per l'esperit «comarcal» del premi. L'acte de lliurament del guardó i dels Lacetània (vegeu desglossat) es farà el dia 24 de novembre, a 2/4 de 8 del vespre, al saló de sessions de l'ajuntament de Manresa.

El nom de Torras es va fer públic ahir en un acte celebrat a l'Aula Magna de l'institut Lluís de Peguera, que celebra el seu 90è aniversari. L'obria una xerrada del periodista Marc Serena (Manresa, 1983) adreçada als alumnes de batxillerat, que van omplir la sala, i en la qual els alertava del que significa viure en la bombolla de les xarxes. Comunicats, però potser no tant. Després, Delfina Corzán, en representació del jurat del Bages de Cultura, va valorar la concessió del guardó a Torras pel seu «impuls en el moviment de renovació pedagògica al Bages, l'escola activa i el reciclatge de mestres, en els moments decisius d'implantació del model d'escola catalana».

En un moment en què l'escola catalana està en el punt de mira, Torras, que el 2012 va rebre el premi Maria Casajuana, definia ahir «de desastrós» l'atac a un model pedagògic. «És voler forçar la màquina cap a un sense sentit». Tor-ras, que va estudiar Treball Social a l'Escola Torras i Bages de Manresa i Filosofia i Lletres (Pedagogia) a la UB, va ser directora de la guarderia L'Alba. Va entrar en contacte amb el moviment de renovació pedagògica Rosa Sensat i va començar a treballar amb pares que volien muntar una escola activa, catalana i democràtica, que seria la Flama, el 1970. Per a la guardonada, els mestres el que cerquen és que els alumnes «adquireixin un sentit crític, no censurar res i buscar un espai de convivència, d'harmonia, de col·laboració. Les acusacions d'adoctrinament polític són falses i fan molt mal. S'utilitzen els alumnes i l'escola com a ase dels cops». I el que no es pot obviar ara ni es podia obviar abans, remarcava ahir Torras, és que en aquest país «la llengua i la cultura catalana estaven silenciades i s'havien de recuperar; ara sembla que sigui l'altra cultura, la silenciada. Els nens han d'aprendre totes les llengües i és el que es fa».

Torras, que va participar en el Congrés de Cultura Catalana (ensenyament) i que del 1983 al 1987 va ser regidora d'Ensenyament a Manresa, com a independent amb el PSC, continua fent classes a dones immigrants a Càritas. La glossa de la seva extensa trajectòria vital i professional la farà el dia 24 Alba Baltiérrez i Alier, mestra i activista social. I en unes vitrines al vestíbul d'alcaldia es mostraran objectes personals de la guardonada. El premi que rebrà com a flamant Bages de Cultura 2017 el signa l'artista Josep Barés.