Els martorellencs recuperen un text de la desfeta del 39

? L'altra novetat d'Adesiara per a la tardor és Ombres entre tenebres, de Manuel Valldeperes, amb edició i introducció de Montserrat Bacardí i Francesc Foguet. El llibre, publicat el 1941 a Buenos Aires, és considerat la primera obra en llengua catalana que es va escriure novel·lant la retirada i les vivències dels fugitius republicans als camps de concentració francesos. Manuel Valldeperes va néixer el 1902 a Barcelona. Va ocupar càrrecs de responsabilitats en diaris com La Humanitat i La Rambla, i el 1939 es va exiliar a la República Dominicana, on va morir el 1970.