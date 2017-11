un retrat destacat d'un episodi per recordar

la batalla de los sexos

? Gran Bretanya i Estats Units, 2017. Biografia, comèdia dramàtica. 121 min. Direcció: Jonathan Dayton i Valerie Faris. Guió: Simon Beaufroy. Intèrprets: Emma Stone (Billie Jean King), Steve Carell (Bobby Riggs), Andrea Riseborough (Marilyn Barnett), Sarah Silverman (Gladys Heldman), BIll Pullman (Jack Kramer), Alan Cumming (Cuthbert Ted Tinling) i Elisabeth Shue (Priscila Riggs). Pantalles: Manresa i Santa Margarida de Montbui.

El 1973 fou testimoni d'un partit de tennis que esdevingué molt més que un espectacle esportiu i s'erigí en un veritable fenomen social carregat d'un fort significat ideològic. Els protagonistes foren la nord-americana Billie Jean King, una de les millors tennistes del moment, i el seu compatriota Bobby Riggs, una vella estrella de la raqueta que havia excel·lit en els anys 40.

L'exdeportista, reciclat en un masclista bocamoll, va desafiar King amb el discurs sexista (i aber-rant) que un home era superior a qualsevol dona. L'enfrontament a la pista tingué una audiència televisiva descomunal. Qui aconseguí la victòria? Si no ho sabeu, val més que espereu veure la recreació cinematogràfica del particular episodi de la llarga (i inacabable) guerra dels sexes.

La batalla de los sexos apareix com una crònica social detallada de la confrontació i es defineix com una comèdia feminista que respira l'esperit reivindicatiu d'una època –els anys 70–, en què es desenvoluparen lluites que havien esclatat la dècada anterior. El tercer film de la parella artística i sentimental formada per Valerie Faris i Jonathan Dayton –va fer fa onze anys la deliciosa Pequeña Miss Sunshine– ens proporciona un retrat psicològic i col·lectiu en què es percep l'habilitat dels realitzadors nord-americans a l'hora de moure's en registres agredolços. La crítica al sexisme és tèbia –la virulència no és en el decàleg de Faris i Dayton–, però la cinta, esplèndidament interpretada per Emma Stone –la memorable protagonista de La La Land–, apropa al públic, amb una visió saludablement distesa –i una cal·ligrafia espurnejant–, una pàgina reivindicativa que cal recordar.