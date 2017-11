bell elogi contra la tirania del sexe imposat

la pell escrita

La identitat és una malaltia de l'edat infantil de l'Homo sapiens. Dels nacionalismes al gènere, integrismes de tota mena s'aferren a la construcció de l'espai únic com a forma de domini i generen incapacitat per entendre la dimensió global de la condició humana. El sexe és un dels territoris preferits de la intolerància i el fonamentalisme: neixes home, moriràs home; neixes dona, moriràs dona. La Sala Àtrium aborda la qüestió dels éssers transgèneres en un brillant monòleg que interpreta l'actriu Míriam Marcet i reflexiona sobre la dificultat de «traspassar els límits que portem escrits a la pell», tal com explica la protagonista.

Avui en dia, ni les democràcies més avançades estan exemptes de la virulència –social, moral i física– que assetja les persones que qüestionen el seu sexe biològic. La pell escrita presenta un home fet dona arraconada en els llimbs postautòpsia. Els seus records romanen i parlen a l'espectador de la lluita i la resistència d'una vida breu i intensa, marcada pel coratge i la incomprensió. Ella parla d'amor, de desig. De la dificultat d'anar més enllà del sexe imposat: és un text punyent, poc amable però alhora tendre. Una lliçó d'humanitat.

Diu el director, Manel Dueso, que «el teatre no pot esdevenir mai un lloc de conformisme». La pell escrita ho certifica a través d'un monòleg honest i agredolç que confronta l'anhel de normalitat amb la violència de la marginació i l'aïllament de quelcom tan senzill, bàsic i obvi com el dret a decidir respecte d'un mateix. Vivim temps convulsos de regressions autoritàries: el cos també és un camp de batalla, i peces com la que acull la combativa sala Àtrium ens ho recorden.