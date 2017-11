Regió7.cat viu un octubre històric amb prop d'1 milió de visites

Catalunya viu uns dies convulsos i l'interès per la informació, especialment la vinculada amb el procés d'independència, s'ha disparat. Dins d'aquest context, i seguint amb la línia ascendent dels darrers mesos, l'audiència de Regió7 segueix creixent i marcant rècords històrics. Durant el mes d'octubre, el web del diari va rebre gairebé 1 milió de visites. Concretament 994.427, segons l'empresa auditora OJD Interactiva.

Aquest récord històric es repeteix també en el capítol d'usuaris únics mensuals, els lectors diferents que van accedir a www.regio7.cat durant els 31 dies d'octubre. Van ser 372.524 usuaris en total, 34.461 més que el mes anterior, quan ja s'havia establert un nou registre històric (els lectors de setembre van ser 338.063).

El dia de més audiència de tot el mes va ser l'1 d'octubre, coincidint amb la celebració del referèndum d'independència de Catalunya i les càrregues policials als col·legis electorals. Aquest dia, l'equip de Regió7 va fer un desplegament especial per cobrir tota la jornada, que va començar a les 5 del matí amb concentracions a les portes de les escoles i es va allargar fins ben entrada la matinada amb el recompte de vots i les reaccions. Aquell dia, www.regió.7 va rebre 79.785 visites de 51.954 lectors, que van seguir tot el què va passar en directe, amb actualitzacions constants, galeries de fotos i vídeos. El desplegament també es va traslladar a Facebook, plataforma a través de la qual el diari va realitzar retransmissions en directe.

Precisament a a xarxa social de Mark Zuckerberg, el perfil del diari també suma cada mes nous seguidors. Actualment, Regió7 té 22.154 amics i cada vegada són més els qui utilitzen aquesta plataforma per llegir les notícies del diari o per interactuar amb la redacció. Al perfil del diari, a més de l'actualitat, també s'hi poden trobar vídeos i les emissions que Regió7 ha fet en directe, ja sigui des del carrer o des del plató que s'ha habilitat a la redacció. Aquets mes d'octubre, per exemple, s'ha emès una entrevista-xat amb Jaime Zatarain, actor del musical «Priscilla» i s'han retransmès esdeveniments com la manifestació multitudinària contra la violència policial que es va celebrar el 3 d'octubre als carrers de Manresa.