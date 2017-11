Roba Estesa obre la vetllada amb un estil propi de fusió

? El conjunt Roba Estesa, format per Alba Magriñà, Anna Sardà, Clara Colom, Clàudia García-Albea, Gemma Polo i Neus Pagès, va ser l'encarregat d'inaugurar la vetllada amb la seva particular proposta de fusió. Partint d'una base tradicional, amb el so destacat del violí i l'acordió, el grup va presentar els temes del seu primer disc, Descalces (2016), i va reivindicar figures com Montserrat Roig i Maria Mercè Marçal. Amb un directe treballat i unes lletres combatives i feministes, que incloïen traducció simultània en llengua de signes, Roba Estesa va sorprendre amb un estil fresc i informal. El tema Les criades, molt celebrat pel públic, va tancar la seva actuació.