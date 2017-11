El Berguedà acull una part del rodatge de la nova sèrie d'Antonio Banderas

El Berguedà torna a ser escenari de pel·lícula. Avui dimarts, la zona del pont de Pedret s'ha convertit en plató cinematogràfic. Segons ha pogut saber Regió7, l'emblemàtic paratge berguedà acull una part del rodatge de la nova sèrie protagonitzada per l'actor Antonio Banderas, tot i que sense la presència del reconegut artista malagueny.

Els veïns que aquest matí han volgut arribar fins a Pedret, ja sigui amb cotxe o a peu, no han pogut arribar-hi. A mig camí, un guàrdia de seguretat impedeix que ningú pugui accedir-hi ja que des de primera hora s'han iniciat els treballs de gravació d'una nova producció sobre la vida del pintor Pablo Picasso que està produint National Geographic per la cadena Fox. Es tracta de la segona temporada de la sèrie Genius, que fa un repàs a la vida de diferents personalitats. La primera entrega va estar protagonitzada per Albert Einsein, i aquesta segona, recordarà la vida de Picasso, encarnat per Banderas.

Durant les darreres setmanes s'han estat rodant escenes a diversos punts del territori com per exemple a La Granada, a l'Alt Penedès; a Sitges, a Vilanova, Barcelona o Màlaga. Després de la jornada d'avui, l'equip finalitza les escenes a l'estat espanyol i continuarà la feina a d'altres punts d'Europa.



La petjada de Picasso a Gósol

El pintor Pablo Picasso va fer una curta estada al Berguedà l'any 1906, juntament amb la seva companya Fernande Olivier. Tot i el pas de Picasso pel municipi de Gósol, on hi va pintar alguns dels seus quadres, la producció no gravarà cap escena al petit poble de l'alt Berguedà.