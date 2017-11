Spice Girls, el retorn més esperat del 2018

Han passat més de 20 anys des que les Spice Girls aconseguissin revolucionar la música dels anys noranta. Van tenir un èxit increïble, però aviat les seves vides es van separar, igual que els seus camins professionals.

Va ser el passat estiu quan van celebrar vint anys de la creació del grup, i en aquest moment van començar a negociar un possible retorn de les cinc. No obstant això, per problemes i conflictes interns, aquest retrobament no va ser possible. La persona que va donar el primer pas va ser Mel C, encara que va sorgir un gran problema quan Victoria Beckham es va negar en un primer moment.



Les Spice Girls llimen asprors



Però sembla que ara podrien haver canviat les coses. Segons ha publicat el medi Mirror, ja han confirmat que podrien reunir-se el proper 2018. El supòsit motiu pel qual Victoria Beckham hauria canviat la seva opinió va ser una segona reunió en què les noies van aconseguir llimar asprors.

Tot sembla indicar que Mel B., Mel C., Emma Burton, Geri Halliwell i Victoria Beckham tornaran a la càrrega el proper any amb un àlbum d'èxits i un especial de televisió, encara que de moment no hi ha res confirmat.