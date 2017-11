La capitalitat cultural de Manresa destaca les arts amb menys presència, visuals, circ i dansa

Amb i per a la ciutat. Aquesta és la màxima amb què es presenta la capitalitat cultural de Manresa per al 2018. Amb la implicació d'una cinquantena d'associacions locals i comarcals i amb un programa adreçat al públic de la ciutat i de la Catalunya Central. Descartant la figura d'un comissari, explicava ahir la regidora de Cultura, Anna Crespo, i apostant per un consell assessor format per 15 agents culturals de la ciutat; renunciant a «patums» en la programació, subratllava Joan Morros, en representació del consell assessor, i prioritzant els creadors i la creació local. Manresa agafarà el 20 de gener el relleu de Reus.

El pressupost inicial superarà els 400.000 euros (pendent de l'aprovació dels pressupostos de la ciutat) i, explicava l'alcalde Valentí Junyent, sortirà de les arques municipals, exceptuant una partida de la Diputació per a l'exposició de Gelonch Viladegut. Segons Junyent, una xifra gens desmesurada per l'envergadura del projecte i susceptible d'«engreixar-se amb suports privats».

La programació, de la qual es va fer un avançament, aprofita les activitats ja establertes en el calendari cultural de la ciutat; també les efemèrides (com la dels Tirallongues) i en crea d'específiques, una trentena (de la seixantena de presentades), algunes repensades de propostes ja existents, com els Jardins de Llum, els Xics'n'roll o les visites patrimonials, com serà el cas de la Fàbrica dels Panyos. De les propostes de nova creació, la intenció ha estat dotar de més visibilitat les disciplines artístiques amb menys presència la ciutat: les visuals, el circ i la dansa. Així, Manresa tindrà un primer Festival de Circ; un primer Festival de Dansa i una Festa del Riu que voldrien tenir continuïtat un cop acabada la capitalitat cultural. Del programa destaca, també, un projecte d'art urbà i l'estrena teatral, per primer cop a Manresa, de Parking Shakespeare.

La capital manresana també es presentarà a Barcelona tot i la «dificultat» per atraure públic forà. Segons Crespo, «és un esdeveniment per a la ciutat que l'acull».