Súria vol incorporar-se al projecte Stolpersteine d'homenatge a les víctimes del nazisme

L'Ajuntament de Súria ha iniciat una recerca per identificar els noms de persones vinculades a la vila que van ser víctimes del nazisme per tal de recordar-les de forma permanent dins del projecte Stolpersteine, una iniciativa d'àmbit internacional de la qual ja formen part altres municipis del la Catalunya central, com Manresa, Igualada i els pioners, Navàs i Palà de Torroella. Per aquest motiu es demana que totes les persones que en tinguin informació es posin en contacte amb l'Ajuntament abans del 16 de març de 2018.

El projecte Stolpersteine consisteix en la col·locació de llambordes commemoratives amb el nom, any de naixement i altres dades bàsiques de les víctimes del nazisme, en els trams urbans dels carrers on van viure abans de ser deportades. Les plaques del projecte Stolpersteine volen ser un record permanent de les persones que van morir als camps de concentració nazis, i també de les que en van sobreviure. La idea va néixer l'any 1993, impulsada per l'artista alemany Gunter Demnig. Actualment formen part del projecte més de sis-centes ciutats i poblacions de diferents països europeus. Una de les víctimes bagenques del nazisme recordades en una de les plaques del projecte Stolpersteine és Josep Soler i Torrens, que va néixer l'any 1909 a Palà de Torroella (Navàs) i va morir el 1941 al camp de concentració de Gusen. En el cas de Súria, es demana informació sobre persones que haguessin nascut a la vila o que hi haguessin viscut en algun moment de la seva vida. No és necessari que les dades es refereixin a familiars, sinó a qualsevol persona de la qual es tinguin referències com a víctima del nazisme.

A hores d'ara, el llistat de persones vinculades a la vila, per motius de naixement o de residència, que van ser víctimes del nazisme és el següent:

-Manuel Canga Fernández (04/02/1908, Mieres, Oviedo).

-Francisco Cazorla Zamora (12/05/1919, Súria)

-Manuel Cazorla Zamora (06/01/1916, Mojácar, Almeria).

-Manuel Fernández López (01/11/1901, Astúries).

-Rafael Fosch Pie (06/01/1899, Tarragona).

-Francisco García García (02/06/1916, ?).

-Climent Girona Prades (23/02/1901, Puig-Reig).

-Ismael Herrero Fernández (1920, Astúries).

-Antonio Martínez López (17/02/1902, Alboloduy, Almeria).

-Juan Navarro Pérez (26/04/1901, Alhabia, Almeria).

-Juan Pérez Sánchez (10/06/1897, Mazarrón, Múrcia).

-Francisco Ribas Pubill (09/01/1922, Súria).

-Esteve Rovira Rovira (05/06/1898, Cabrera de Mar).

-Germán Tudela García (28/05/1914, Barcelona).

-Antonio Yélamos Sevillano (05/04/1915, Tíjola, Almería)

Les persones que vulguin aportar-hi informació (documents, fotografies, dades orals, etcètera) poden enviar un missatge a l'adreça suria@suria.cat.