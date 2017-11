Descobreix la nova programació musical de la Sala Gran del Kursaal i el Conservatori

Una dotzena de propostes musicals molt diverses que van des de la cançó d´autor i pop de Roger Mas i Obeses, als concerts amb orquestra de Mireia Pintó i l´Orquestra Terrassa 48 i la Passió segons Sant Joan amb l´OSV, passant per l´espectacle del cantautor pop gallec Andrés Suárez es podran veure aquest primers semestre de l´any 2018 a la sala gran del Kursaal i al Teatre Conservatori.

La programació de la Sala Gran del Kursaal arrencarà l´1 de gener (19h) amb el concert de Cap d´Any que tradicionalment ofereix la banda de la Unió Musical del Bages. I el 14 de gener (18h) hi actuarà el grup Jarabe de Palo, liderat per Pau Donés i que actuarà per primer cop al Kursaal. El 3 de febrer (21h), i per celebrar el 50è aniversari de la Coral Escriny de Santpedor, aquest cor juntament amb Manel Camp interpretaran ´Illa inaudita´, una obra musical per a cor i piano en què diferents poetes catalans parlen sobre l´amor. L´endemà, el diumenge, 4 de febrer torna en dues sessions (12h i 18h) el projecte Cantagran (formacions corals de gent gran canten plegats), amb l´espectacle ´De Berlín al Paral·lel´. I el 24 de febrer (18h), dins dels actes de celebració dels 125 anys de les Bases de Manresa, l´Orfeó Català i l´Orfeó Manresà oferiran un concert per a cor i piano dissenyat com un breu recull del repertori musical català. A la sala gran del Kursaal també hi actuarà el 9 de març (21h) el cantautor gallec Andrés Suárez presentant el seu darrer treball ´Desde una ventana´. El 16 de març (21h) torna al Kursaal la Francophonie, aquesta vegada amb un espectacle-homenatge a Charles Aznavour. El 23 de març el cantautor solsoní Roger Mas tornarà al Kursaal en solitari per presentar el seu darrer treball, ´Parnàs´. I per tancar el mes de març, l´Orfeó Manresà, el Cor Lieder Càmera i l´Orquestra Simfònica del Vallès intepretaran la Passió segons Sant Joan de Bach, el diumenge de rams, 25 de març a les 18h.



La programació musical del mes d´abril a la sala gran del Kursaal començarà el dissabte 21 (21h) amb un Festival d´homenatge al Grup de Folk, per recordar que fa 50 anys, el maig del 68, es va fer el mític festival de Folk al Parc de la Ciutadella de Barcelona. El dia 27 d´abril (21h) el grup Obeses tornarà al Kursaal, aquest cop per presentar ´Tornen els herois´. I els dos darrers concerts de la temporada seran el que oferiran la Coma Big Band i la Sant Andreu Jazz Band el 5 de maig (21h) i el de Ramon Escalé i la Camerata Bacasis amb l´espectacle de música cubana ´Indians, cançons d´anada i tornada´, el 13 de maig (18h).

Pel que fa al teatre Conservatori, la proposta musical que s´hi podrà escoltar aquesta temporada és l´espectacle ´Un passeig per l´òpera´, amb la mezzosporano manresana Mireia Pintó, acompanyada per l´Orquestra Terrassa 48, l´11 de març (18h).



A la venda el 5 de desembre a les 18:00 h



Les entrades per a tots aquests espectacles es posaran a la venda el dimarts, 5 de desembre a les 18h a les taquilles del Kursaal, i per internet www.kursaal.cat. Les entrades dels concerts de Cap d´Any i Jarabe de Palo ja són a la venda.