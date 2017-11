Berga perd el 'Casalets', caçaautògrafs d'estrelles i home vinculat a les entitats

El berguedà Josep Maria Casals Montañà, de 92 anys, més conegut com a Casalets, ha mort als 92 anys. L'església parroquial de Santa Eulàlia de Berga acull avui, a les 12, el funeral per qui va rebre el primer premi a la Cultura Popular creat per l'Ajuntament berguedà l'any 1981 per la seva vinculació i implicació amb nombroses entitats de la ciutat.

Josep Maria Casals era molt conegut i estimat a Berga. Al llarg de la seva dilatada trajectòria, el Casalets va aconseguir reunir una singular col·lecció de més de 4.000 autògrafs. A les seves llibretes apareixen les rúbriques d'icones del setè art com el cineasta Orson Welles, que, juntament amb el seu equip, es va allotjar a Berga durant el rodatge de Campanadas a medianoche a Cardona, i l'actriu Ava Gadner, que també va accedir a firmar a les famoses llibretes del Casalets. Durant dècades, Josep Maria Casals va fer créixer la seva col·lecció de signatures anant als actes on sabia que hi hauria personatges coneguts. De tota manera, si no ho eren, feia signar a persones anònimes. Així molts berguedans han estampat la seva signatura en una de les llibretes del Casalets, que les demanava amb el seu característic somriure sota el bigoti.

Els autògrafs reunits per Josep Maria Casals es conserven a l'Arxiu Històric de Berga, així com altres materials que ell mateix havia donat de les entitats a les quals havia estat vinculat, i més de 7.000 negatius de fotografies d'efemèrides i vida quotidiana de Berga. El director de l'arxiu, Xavier Pedrals, ha explicat a Regió7 que al seu dia van muntar una exposició d'una part de les rúbriques, i també de les col·leccions de programes i fotografies. Casals havia estat vinculat a entitats com el Club d'Escacs, la colla sardanista Cim d'Estela, la Penya Boletaire de Berga i Els Amics del Romànic. L'arxiver Xavier Pedrals assegura que el Casalets « era sempre a tot arreu», i això li va permetre confegir un bon arxiu. «Qui té més fotos de la visita de Franco a Berga el 1966 és ell». També va estar vinculat als ocellaires, a festes com la Patum i Els Elois. I maquillava els actors de l'agrupació teatral La Farsa. Havia treballat a la botiga de roba de cal Ros i a la farmàcia Cosp.