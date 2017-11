El berguedà Josep Pons renova com a director musical del Liceu fins al 2022

El Gran Teatre del Liceu ha renovat el mestre puig-reigenc Josep Pons com a director musical fins a la temporada 2021-2022. Pons es va incorporar a la direcció musical el setembre del 2012 i des de llavors s'ha encarregat de dissenyar i implementar el Pla Musical de millora de l'Orquestra Simfònica i el Cor del Liceu. Segons va comunicar ahir el Liceu, es vol donar continuïtat a aquesta línia de «millora» que ha tingut «grans resultats» amb actuacions destacades a Götterdämmerung i Benvenuto Cellini, avalades per crítica i públic. Pons va agrair a la institució barcelonina «l'oportunitat de poder completar la feina que estem realitzant», i va afegir que la seva tasca al Liceu «no té un altre sentit que deixar com a llegat l'Orquestra i el Cor que desitgem per al nostre públic i el nostre país». El compromís entre les dues parts s'ha renovat setmanes abans del concert dels Drets Humans de l'Orquestra Simfònica a les Nacions Unides el proper 9 de desembre, així com del repte musical que suposa l'estrena el 28 de novembre de Tristan und Isolde.