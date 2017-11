Mor Malcolm Young, guitarrista d'AC/DC

Malcolm Young, cofundador i guitarrista d'AC/DC, ha mort aquest dissabte 18 de novembre als 64 anys d'edat, segons ha confirmat la banda de rock en el seu compte de Facebook. L'artista, que va néixer a Escòcia però que va viure a Austràlia des de nen, va haver de retirar-se el 2014 a causa de la demència que patia.

Malgrat estar sempre a l'ombra del seu germà menor Angus Young, guitarrista principal d'AC/DC, Malcolm va ser el responsable de la composició de la majoria de les lletres, l'àmplia extensió del so, el desenvolupament dels 'riffs' de guitarres, i la producció del material discogràfic del grup.

"Com a germà és difícil expressar amb paraules el que ha significat per a mi en la meva vida, el vincle que teníem era únic i molt especial", maninifiesta Angus a Facebook. "Deixa enrere un enorme llegat que viurà per sempre", afegeix.

Malcolm Young ha estat una de les cares més conegudes de la història del rock. Va formar part de la banda des de 1973 fins a 2014, quan va haver d'abandonar els escenaris per rebre tractament mèdic. Young va ser rellevat pel seu nebot Stevie Young, que ja havia cobert temporalment la seva absència l'any 1988.