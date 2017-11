El solsoní Roger Mas portarà nou disc al Kursaal

El solsoní Roger Mas, que estrenarà el març el seu nou treball, Parnàs; la Unió Musical del Bages, amb el tradicional concert de Cap d'Any; el compositor i músic manresà Manel Camp, que celebrarà amb la santpedorenca coral Escriny el cinquantè aniversari de la formació; l'Orfeó Manresà, en sessió doble, d'una banda amb l'Orfeó Català i, de l'altra, amb el Cor Lieder Càmera i l'Orquestra Simfònica de Vallès; el projecte Cantagran (formacions corals de gent gran que canten plegades); la Coma Big Band amb la Sant Andreu Jazz Band; Ramon Escalé i la Camerata Bacasis, amb l'espectacle de música cubana Indians, cançons d'anada i tornada; i la mezzosoprano manresana Mireia Pintó acompanyada per l'Orquestra Terrassa 48. Aquestes seran les nou propostes musicals protagonitzades per músics i formacions de la Catalunya Central que passaran per la Sala Gran del Kursaal i el teatre Conservatori (la de la Mireia Pintó) el primer semestre de l'any que ve. Constitueixen més de la meitat de la programació.

La resta de noms propis són els de Jarabe de Palo (ja anunciat), Obeses i el cantautor gallec Andrés Suárez. No hi faltarà la Francophonie, que es dedicarà a Charles Aznavour, i la programació es completarà amb un festival d'homenatge al Grup de Folk.