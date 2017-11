Els premis Climent Forner reconeixen l'esforç per aprendre català dels forans

Zineb Akchoure és marroquina d'origen i berguedana d'adopció. Va arribar a Gironella l'any 2003, on hi ha tingut dos dels seus cinc fills. Nascuda a Casablanca (Marroc), va començar a aprendre el català quan la seva filla Aya tenia 3 anys. Gràcies al seu domini de l'àrab, el francès i ara el català ha fet feines de traducció per l'Ajuntament de Gironella i el Consell del Berguedà.

El de Zineb Akchoure és només un exemple del que reconeixen els premis Climent Forner lliurats ahir: l'esforç per aprendre el català que fan els nouvinguts al Berguedà. També van rebre premi César Perrenot, de França; Luiza Perosa, del Brasil; Stefanye Vanesa, refugiada siriana que s'ha quedat a viure a Berga; Daniela Romina, d'Argentina; i el refugiat sirià Ahmed Alzayed. Tots ells vinculats a la comarca d'una manera o altra i que gràcies al català s'han integrat més facilment.

Aquestes guardons tenen el suport de la Creu Roja, el Consorci per a la Normalització Lingüística de Berga, l'equip bàsic d'atenció social de l'Ajuntament de Gironella i Òmnium Cultural del Berguedà.