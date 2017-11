La Sala Petita del Kursaal balla al ritme de la música tradicional catalana

L a Companyia Torreta va tenir la capacitat de reinventar els balls de festes populars amb un espectacle que va fer dansar el públic de la Sala Petita del Kursaal. Era molt fàcil percebre que darrere el repertori que va oferir el grup en el concert de dissabte al vespre hi havia tot un treball de retrospectiva històrica, amb l'objectiu d'actualitzar melodies populars que han fet ballar moltes generacions de catalans en pobles com els de les comarques central. A la sala hi havia menys cadires del que és habitual, i és que la banda va convertir part de la platea en un espai perquè el públic dansés.

«La raó d'aquest espectacle és fer ballar el públic, per tant demanem que danseu al ritme de la música», van avisar els membres del grup, tots del Bages, abans de començar a fer sonar els instruments. El públic ja sabia què anava a veure, i a escoltar, i és que la formació, que està integrada per joves, fa tres anys que toca i des de l'inici ofereix música tradicional. «En el repertori hi ha peces nostres, i també cançons populars catalanes que hem recuperat. D'aquesta manera posem el nostre granet de sorra a la cultura», van explicar per introduir el concert.

Les melodies tenien el ritme i la sonoritat de cançons que han marcat la història de la música popular de Catalunya i van fer ballar des de l'inici part del públic. El violí, el violoncel, el clarinet i l'acordió ajudaven a imprimir la sonoritat de les cançons tradicionals, i la joventut del grup ajudava a donar-li el toc de modernitat amb un ritme que en moltes ocasions recordava els concerts de jazz. Tot i que hi havia balladors que ja formaven part de l'espectacle, l'ambient que va saber crear la Companyia Torreta va animar part del públic a ballar bona part de les cançons. D'altres simplement volien gaudir de les melodies asseguts.

El grup es va atrevir amb sardanes cantades, havaneres i jotes cantades, i un petit murmuri del públic precedia cada peça per saber com s'hauria de ballar. El concert de dissabte va ser l'estrena del tercer espectacle de la compa-nyia. El grup ja ha experimentat anteriorment amb música popular europea, folk i swing.