La Unió Musical del Bages celebra 20 anys de concerts de Santa Cecília

La Unió Musical del Bages ha convertit el concert de Santa Cecília en tota una tradició a Manresa. Ahir va fer 20 anys que l'orquestra l'ofereix. El teatre Conservatori es va pràcticament omplir per escoltar les deu peces que la Unió Musical va oferir juntament amb nou escoles de música.

A la primera part, l'orquestra va oferir cinc peces musicals de l'actual repertori, que sobretot són obres de blues adaptades. A la segona part, als 43 músics integrants de la banda s'hi van sumar més de 80 alumnes de nou escoles de música, gairebé totes del Bages.

A la segona part, el públic va poder escoltar peces com Colors of the wind, amb melodies clàssiques de les pel·lícules de Walt Disney. Els nens participants, que tenien entre 9 i 11 anys, van rebre un diploma de record de la seva col·laboració en el concert.

Les escoles de música que han participat aquest any en el concert de Santa Cecília a Manresa són les de Santpedor, Musicant de Cardona, Cal Moliner de Sallent, Esclat de Manresa, l'Escola de Música i Arts de Sant Fruitós-Navarcles, la de Sant Joan de Vilatorrada, la de Súria, Ab Libitum de Manresa i l'escola d'Abrera.