Berto Romero tornarà el febrer al Kursaal amb un nou xou

La nova temporada de teatre a la sala gran del Kursaal inclourà una desena d'espectacles, a banda de les quatre obres de l'abonament del Toc de Teatre. Es començarà el dissabte 13 de gener amb el sisè Festival Internacional de Màgia "La Nit dels Genis" i es clourà el 12 de maig, tambe amb màgia. Serà amb Jorge Blass i el seu darrer espectacle "Palabra de mago".

El 9 de febrer es podrà veure a la Sala Gran el nou xou del monologuista i actor cardoní, Berto Romero, que estrena el proper 20 de desembre a la sala Barts de Barcelona. I per recordar Federico García Lorca, el Kursaal ha programat per al 18 de febrer "Federico García", un espectacle protagonitzat per l0actor Pep Tosar que repassa la trajectòria del poeta i dramaturg andalús.

El 24 de març la Sala Gran tornarà a acollir un musical, en aquest cas "El despertar de la primavera" de Frank Wedeking, adaptada pel manresà David Pintó. I el retorn d'"El Petit Príncep", que es podrà veure 3 funcions i pel qual ja hi ha les entrades a la venda.

Finalment, passaran per l´escenari del Kursaal dues obres de gran èxit a la cartellera barcelonina. D'una banda "Adossats" (7 d'abril) de Ramon Madaula, dirgida per Jordi Casanovas i interpretada pel mateix Madaula, Carles Canut i Jordi Bosch en una història sobre les relacions familiars i les influències de pares a fills. I, finalment, la versió del mític "Frankenstein" de Mary Shelley, que protagonitzen els actors Joel Joan i Àngel Llàcer i dirigida per Carme Portacelli, que arribarà al Kursaal el 6 de maig.

Entrades a la venda el dimarts, 5 de desembre a les 18 h

Les entrades per a tots aquests espectacles es posaran a la venda el dimarts, 5 de desembre a les 18 h a les taquilles del Kursaal, i per internet www.kursaal.cat .