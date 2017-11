Joel Joan al Zoom d'Igualada: «És molt emocionant veure un telefilm amb una platea plena»

El telefilm El Nom, dirigit per Joel Joan, és una adaptació de l'obra de teatre francesa Le Prénom, que el mateix Joan ja va portar als teatres l'any 2012 amb gran èxit de públic. Aquesta coproducció de TV3 i Focus Audiovisual va ser ahir l'encarregada d'inaugurar la 15a edició del Festival Zoom d'Igualada, abans de la seva estrena a la televisió pública catalana. Joel Joan, acompanyat per diversos actors i membres de l'equip, no es va voler perdre la projecció del film a la gran pantalla. I és que, com va explicar, «és molt emocionant veure un telefilm amb una platea plena perquè normalment el veus a la televisió i en privat».

El Nom és una de les vuit pel·lícules que, fins diumenge, competiran a la secció oficial, tot i que al llarg del festival es podran veure un total de 45 produccions. La novetat més destacada és l'organització del Talent Campus, una estada formativa on els participants podran desenvolupar idees pròpies de nous formats per a televisió o altres canals. El festival té la direcció d'Anna Cervera i Jordi Comellas.