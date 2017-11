Immaculate Fools torna després de 27 anys per actuar a Manresa i Balsareny

Fins a ratllar el ple absolut. Així va ser la segona visita del grup britànic Immaculate Fools, una de les bandes capdavanteres dels anys vuitanta, a la sala Menfis en la segona visita que feien els germans Kevin i Paul Weatherill a la discoteca bagenca. Era el 12 d'octubre del 1990. La primera havia sigut tres anys abans amb la banda original. Tres dècades després, el grup, que el 2016 el vocalista i líder de la banda, Kevin Weatherill, va refundar amb reconeguts músics gallecs, torna a la comarca el mateix cap de setmana. Primer visitarà la sala Stroika de Manresa, el 15 de desembre, i l'endemà, dia 16, la PaRockia de Balsareny.

Kevin Weatherill (veu i guitarra), amb Paco Charlín (contrabaix), Naíma Acuña (bateria), Alex Salgueiro (hammond), Sito Suárez (guitarra), Linda Lamb (veu) i Helena Watt (violí) interpretaran clàssics de la banda i presentaran el seu nou treball Keep the Blade Sharp, el primer amb nous temes, on Weatherill, que resideix a Cambados, reuneix la tradició del pop britànic, la passió pel blues americà i la sonoritat celta. Les entrades per veure la banda a Manresa es poden adquirir a www.salastroika.cat. El concert de Balsareny, amb capacitat per a una vuitantena de persones, ja ha penjat el cartell de ple.

Immaculate Fools va néixer a Kent el 1984, en plena era new wave. El seu pop rock va mossegar la fama el 1985 amb el senzill homònim Immaculate Fools, inclós en el disc de debut Hearts of Fortune. La banda, que la van crear dues parelles de germans, Kevin Weatherill (veu i guitarra) i Paul Weatherill (baix i veu) amb Andy Ross (guitarra) i Peter Ross (bateria), es va mantenir en actiu fins al 1997, amb cinc àlbums d'estudi. El segon disc de la banda, Dumb Poet, incloïa el senzill Tragic Comedy i una portada dedicada a García Lorca . No era casualitat: el mercat espanyol sempre va ser propici per als britànics. A final del 1988, els germans Ross van abandonar la banda per donar pas a Barry Wickens (violins), Paul Skidmore (bateria) i Ian Devlin (teclats), amb qui ja van gravar Another Man's World, treball que van presentar a Manresa el 1990. Els germans Weatherill, amb Wickens, Brian Betts (guitarra) i Nick Thomas (bateria) encara farien dos discos més, Woodhouse i Kiss and Punch.

Amb el nom de Dirty Ray, Kevin Weatherill va publicar Big Word for a Little Man (2010) . El 2015 va decidir tornar a gravar els clàssics d'Immaculate Fools, però defugint del so dels vuitanta, en l'àlbum, Turn the whole world down.