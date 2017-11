EN DIRECTE | Acte d'entrega del premi Bages de Cultura

El saló de sessions de l'ajuntament de Manresa acull aquest divendres el vespre l'entrega del premi Bages de Cultura a la pedagoga Agnès Torras. L'acte també servirà per entregar els premis Lacetània, entre els quals el premi Regió7 de Comunicació a Lluïsa Font i Conxita Parcerisas.

En aquest article t'anirem narrant tot allò que passi al saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa.



21.05 h - Parla l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent



És el torn de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent: "Aquesta comarca i ciutat ha sigut capdavantera a l'hora de reivindicar nous models d'educació i això ens ha de fer feliços"".

20.50 h - Un reconeixement als professionals que «vetllen per la salut de l'escola catalana»



Acabat el parlament d'Agnès Torras ha estat el torn del director dels Serveis Territorials de Cultura, Lluís Cererols, qui ha afirmat que «la cultura és el ciment de la societat».

També ha intervingut el president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas, que considera que el guardó a Torras és un reconeixement «als professors que vetllen per la salut de l'escola catalana que està sent atacada».

20.27 h - Torras: «Els meus recorda infantils van lligats al Bages»



Agnès Torras ha començat la seva intervenció agraint al jurat el premi que ha rebut. La pedagoga recorda durant el discurs la seva infància. «Vaig ser una nena i una adolescent de poble. Que caminava tres quilòmetres per anar a escola», ha explicat, afegint que «Els meus records infantils van lligats al Bages, una comarca observada i caminada. Pujàvem pel dret el Collbaix i tot tipus de rutes».

De la seva professió, ha remarcat la tasca dels anys 1980, quan «l'objectiu era construir una escola catalana, pública i de qualitat». I també ha destacat que «em feia molta il·lusió encarregar-me dels grups de primer de carrera. Veies sempre a les seves cares, l'entusiasme que tenien». Seguidament, ha recordat la seva etapa com a regidora a l'Ajuntament de Manresa i ha repassat els principals aspectes en educació que es van dur a terme.

Torras ha finalitzat el seu discurs apel·lant a les institucions, als professionals de l'educació i a la societat a lluitar per la integració dels immigrants: «Els nouvinguts han de formar part d'aquest país nostre i de la societat. Moltes gràcies a tothom».

20.16 h - Baltiérrez: «Les nostres escoles no es toquen»



Igual que ho havia fet el president comarcal d'Òmnium en el discurs inaugural, Alba Baltiérrez també ha protagonitzat un discurs reivindicatiu, centrat en l'aplicació de l'article 155 i de les acusacions d'adoctrinament que pateix l'escola catalana per part del PP i Ciutadans. «Les nostres escoles no les toqueu. Fora 155 i llibertat presos polítics», ha exclamat l'activista social i professora.

La sala ha fet un fort aplaudiment i Baltiérrez ha deixat pas a Torras.

19.59 h - Ovació per a Agnès Torras



Fi dels premis Lacetània. Ara és el torn del 35è Bages de Cultura que és per la mestra Agnès Torra, que s'endú una forta ovació de la sala en reconeixement a la seva àmplia trajectòria en el món de l'educació. Alba Baltiérrez, mestra i activista social, fa la glossa de la guardonada.

19.52 h - Premi Regió7 de Comunicació per al blog Manresanes que han fet història



El bloc Manresanes que han fet història ha recull el premi que atorga aquest diari a iniciatives informatives en qualsevol mitjà de comunicació social: premsa escrita, ràdio, televisió, vídeo, CD Rom o Internet, sobre temes de les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Solsonès, la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Baix Llobregat Nord.

Elaborat per Lluïsa Font i Conxita Parcerisas, el blog és un fons documental de mig centenar de dones de Manresa que han destacat en els seus camps d´activitat, no només de forma reconeguda i formal, sinó també per la incidència que han tingut en el seu entorn immediat. La publicació fa una valuosa tasca de reivindicació del paper de les dones en la societat i ofereix un fons documental valuós per a estudiants i ciutadans interessats en Manresa.

19.47 h - Es comencen a entregar els premis Lacetània



Josep Batlle és guardonat amb el premi Antoni Esteve. Aquest guardó distingeig estudis en el camp de les ciències naturals, de la salut, socials o filologia, o també sobre patrimoni artístic, documental o tecnològic, emmarcats en la Catalunya central. Dotat amb 1.500 euros per la família Esteve i convocat pel Centre d'Estudis del Bages i Òmnium Bages-Moianès. L'obra de Batlle és, segons el jurat, un treball d'investigació amb una anàlisi i metodologia molt acurades, per la seva originalitat, per la meticulositat i rigor científic i per la lectura, transcripció i interpretació de fonts primàries. La menció honorífica al treball titulat: També s'ha atorgat una menció per a La menestralia manresana medieval, d´Adrià Mas Craviotto, del qual en valora la síntesi i estat de la qüestió que fa d'aquesta temàtica i època històriques de Manresa".

Glòria Ballús ha rebut el premi Pare Ignasi Puig i Simon, per a projectes de recerca sobre la Manresa ignasiana. El seu treball «La Música a l´entorn de Sant Ignasi de Loiola i de la Companyia de Jesús a la ciutat de Manresa. Materials per al seu estudi» ha estat distingit per complir plenament les bases del concurs i perquè permet omplir un buit important de coneixement en l´àmbit de la música en temps d´Ignasi de Loiola i a l´entorn de la figura del sant. Al mateix temps, valora que el coneixement adquirit és susceptible de tenir una àmplia difusió i pot ser una aportació fonamental de cara a altres activitats en el marc de la commemoració del cinquè centenari de l´estada de Sant Ignasi a Manresa.

19.45 h - Paraules per als Jordis i els exconsellers empresonats



El president d'Òmnium del Bages i Moianès, Jordi Corrons, ha aprofitat el discurs inaugural de l'acte per reclamar l'alliberament dels Jordis -Jordi Sànchez i Jordi Cuixart- i dels exconsellers empresonats. El públic ha aplaudit les seves paraules.

19.29 h- La sala és plena



Tot és a punt per començar el lliurament dels premis Lacetània. El Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa està ple a vessar.