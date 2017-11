La Coral Escriny de Santpedor estrena per Nadal una peça de Manel Camp

L´Escriny, acompanyada per Camp.

L´Escriny, acompanyada per Camp. mireia arso

Mig segle d'activitat ininterrompuda és un bagatge del qual es poden sentir orgulloses les persones que en tot aquest temps han fet possible l'existència de la Coral Escriny de Santpedor. Amb la voluntat de celebrar l'efemèride tal com es mereix, l'entitat va presentar anit els actes commemoratius del 50è aniversari, entre els quals destaca l'estrena d'un concert que ha compost per a l'ocasió el pianista manresà Manel Camp i que tindrà lloc el dia de Nadal.

Illa inaudita, el nom la peça d'1 hora i 10 minuts creada pel reconegut compositor, «ofereix un recorregut per l'obra de temàtica amorosa de poetes i poetesses en llengua catalana des de l'edat mitjana fins al 1968, any de fundació del cor», explica Marc Reguant, que dirigeix l'Escriny des del 2009, quan només tenia 19 anys. «Sobre la taula hi havia dues opcions: centrar-nos en un mateix lema o bé en un autor, un recull o un poemari», i afegeix: «Finalment, amb la col·laboració de Pep Pujol, catedràtic de Literatura Catalana a la Universitat Autònoma, vam triar la primera proposta».

El tradicional Concert de Nadal del 25 de desembre, doncs, tindrà el valor afegit d'estrenar una obra concebuda per a cor mixt i piano en què participarà el mateix Manel Camp. Poemes de Torres, Foix, Salvat-Papasseit, Carner i Vinyoli, entre d'altres, sonaran a través de la música imaginada pel manresà, que ha tret el títol d'un vers de Carles Riba. Després del debut, el recital es repetirà novament al Convent de Sant Francesc -«un espai d'una acústica esplèndida», apunta Reguant– i al teatre Kursaal de Manresa.

La Coral Escriny assaboreix «un moment dolç», afirma el director. Sobre l'escenari, 58 cantaires de majoria femenina, tot i que «tenim un vintena d'homes que també es fan sentir». Un altre element d'equilibri és la presència de gent de totes les edats: «El més petit en té 15 o 16 i el més gran 70», indica Reguant, que destaca així mateix la versatilitat del repertori. «Poder fer un programa divers t'ajuda a estar actiu», anota. La programació del 50è aniversari n'és un bon exemple: a més de l'obra de Manel Camp, l'Escriny també cantarà el Rèquiem de Mozart i farà un concert de música vocal africana.