El Zoom premia la pel·lícula txeca «Charité»

El festival Zoom d'Igualada va premiar ahir com a millor pel·lícula del festival el film txec Charité, mentre que la catalana Sílvia Munt es va emportar el premi a la millor direcció per la minisèrie Vida privada.

Els guardons es van lliurar en un acte que va tenir lloc anit a l'Ateneu Igualadí i que també va servir de cloenda a l'edició d'enguany del festival dedicat a la ficció televisiva. Ahir, una de les projeccions amb més èxit va ser la d'un dels capítols de Merlí, que, a més, va tenir la presència d'actors de la sèrie.

Charité, que es va emportar el premi a la millor pel·lícula, és una minisèrie de Sönke Wortmann ambientada l'any 1888 i que narra històries de pacients i treballadors de Berlin Charité. Es tracta d'un centre mèdic que, entre altres pacients, acull Ida Lenze, una jove mainadera amb apendicitis aguda, que se sotmet a una nova i perillosa operació, i també acull el príncep Friedrich, que ha de fer front a un possible càncer de laringe. El film també ha guanyat el premi del jurat jove a la millor pel·lícula de la secció oficial.

Per la seva banda, la catalana Sílvia Munt es va emportar el premi a la millor direcció per l'adpatació a la petita pantalla de la sòrdida i implacava novel·la Vida privada, de Josep Maria de Segarra. El premi a la millor intepretació també va ser per a aquesta obra. En aquest cas, el guardó va ser per a l'actor Pablo Derqui.

El premi d'honor d'aquesta edició ha estat per a Àngel Casas, un dels rostres més coneguts de la petita pantalla de casa nostra i que ha estat protagonista de programes com Àngel Casas Show, Un dia és un dia, Tal cual, Temps era Temps i Senyores i Senyors, a més de tenir dos Premis Ondas, 3 TP i una Antena de Oro.

En aquesta ocasió, el reconeixement al millor guió ha estat per a un film italià, In arte Nino, de Luca Manfredi, Elio Germano i Dido Castelli. El film descriu el període més dur i significactiu de Nino Manfredi, que és precisament el pare de Luca Manfredi.

La producció catalana emesa per TV3 Nit i Dia, es va emportar el premi Serivisimó a la millor sèria espanyola.

El veterà programa de Televisió Espanyola Saber y Ganar, que ja té més de 5.0000 emissions i és presentat per Jordi Hurtado des de fa més de 20 anys, es va endur el premi Tu ets la Tele.

Bruna Cusí, per la seva banda, va ser distingida amb el Premi Auguri de Sita Murt. Cusí ha estat coprotagonista, recentment, del film Estiu 1993, però també ha treballat a la pel·lícula Incerta Glòria, d'Agustí Villaronga, i en sèries com Polseres Vermelles, Cites i El cor de la ciutat, entre d'altres.