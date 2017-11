Una alumna del Peguera signa el concert benèfic del Servei d'Acompanyament en el Dol

El Teatre Conservatori acollirà aquest dissabte a les 9 del vespre el musical "Dolça Illa", escrit i musicat per la jove manresana Mel·lina Illa, exalumna de l'Institut Lluís de Peguera, que el va crear com a projecte del seu treball de recerca, el curs anterior. Avui, a les dependències del Kursaal s'ha presentat aquesta proposta que es posarà en escena per recaptar fons per al Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central, entitat que celebra enguany el seu divuitè aniversari. El concert s'emmarca també en els actes commemoratius del 90è aniversari de l'Institut Lluís de Peguera. Per fer-ne un tast, les escales de Crist Rei s'han convertit aquest migdia en un improvisat escenari on una vuitantena d'alumnes han interpretat un parell de temes del musical.

Sis actors, 80 alumnes de primer d'ESO del Peguera i una quinzena de joves del Conservatori Municipal de Música de Manresa posaran en escena un musical que toca en la trama central la violència de gènere, el bullyng i la manca d'oportunitats per a la realització personal.Però, també, l'esperança de sortir de "l'illa" on s'ha tancat el personatge. L'autora, que també ha estat alumna del Conservatori, va presentar el projecte el març passat en la jornada anomenada Peguera's Night, la festa dels projectes educatius. És el seu primer musical i té com a director d'escena el seu pare, Àngel Illa. En la jornada Peguera's Night, el psicòleg Carles Perarnau, coordinador i terapeuta del Servei d'Acompanyament en el Dol, va quedar frapat per la proposta d'Illa i la va proposar a l'entitat per protagonitzar el concert benèfic anual, que arriba a la sisena edició. Tant Perarnau com Isabel Sanceledonio, presidenta del Servei d'Acompanyament en el Dol, expliquen que és "una aposta molt diferent" de les organitzades fins ara.

El preu únic de les entrades és de 12 euros i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal, per Internet (www.kursaal.cat) i una hora abans de la representació a les taquilles del Conservatori.