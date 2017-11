El Kursaal, la Fira Mediterrània i la Stroika no han rebut cap notificació d'Hisenda per l'IVA

Ni el teatre Kursaal ni la Fira Mediterrània ni la sala Stroika han rebut, de moment, cap notificació d´Hisenda reclamant el 21 % de l´IVA per les subvencions rebudes en els darrers quatre anys. Així ho van confirmar ahir Jordi Basomba, gerent de Manresana d´Equipaments Escènics, Lídia Hinojo, gerent de la Fira Mediterrània, i Dani Castellano, responsable de la sala que acull la Casa de la Música de Manresa.

Segons explicava ahir Basomba, la mesura afecta «les subvencions que es reben que l´Estat entén que van dirigides a rebaixar el preu de les entrades». Per tant, «ens ho podrien reclamar però de moment no ho han fet». En el cas del Kursaal «no hi entraria l´aportació de l´Ajuntament però sí la de la Generalitat i la de la Diputació» perquè «són clarament per programació i permeten portar al teatre espectacles com l´òpera o concerts de clàssica: si hem de posar el preu del caixet seria molt deficitari; la subvenció ens permet rebaixar el preu de l´entrada per a l´espectador».

Fa un any l´Agència Tributària va començar a enviar requeriments de reclamació d´IVA per les subvencions culturals quan, fins ara, el sector no l´havia hagut de pagar mai. La preocupació va fer que s´obrissin negociacions polítiques per unificar criteris d´interpretació de la llei. I a principi d´aquest mes s´aprovava, explica Basomba, «la llei de contractació pública que ho deixa molt clar: les subvencions culturals estaran exemptes d´IVA». El que ara es reclama a diferents institucions catalanes com el Museu Nacional d´Art de Catalunya (MNAC), el Mercat de les Flors, el Teatre Lliure o Temporada Alta és el pagament de l´IVA per les subvencions rebudes amb efecte retroactiu.

En el cas de Manresana d´Equipaments Escènics, diu Basomba, l´aportació de Generalitat i Diputació no arriba al 10 % del pressupost i és d´uns 225.000 euros anuals. Si arribés el requeriment d´Hisenda, «tot i que no hem tingut cap inspecció, comptem que hauríem de pagar, pels quatre anys, uns 150.000 euros. A Hisenda, primer pagues i després reclames». Es podria pagar? «Suposo que sí, que trobaríem solucions, però, malgrat tot, també hauríem de discutir l´import perquè, evidentment, no tot es destina a abaixar el preu de les entrades, aquí també hi ha partides de publicitat, comunicació, platea jove... Es tractaria d´agafar els diners de les subvencions i veure quina part realment serveix per rebaixar el preu de les entrades; per exemple, el concert d´Amics de les Arts no hi entraria perquè s´autofinança».

Des de Fira Mediterrània no es tenia clar si el 21 % de l´IVA per les subvencions rebudes en els darrers quatre anys «ens afectaria», explicava Lídia Hinojo, tenint en compte que el mercat «és organitzat per una fundació com a activitat cultural sense ànim de lucre i que les entrades no porten IVA». De moment, no han rebut cap notificació. Tampoc la sala Stroika, seu de la Casa de la Música de Manresa, subratllava ahir Dani Castellano, que va qualificar la mesura de «bestiesa» i de «més repressiva que recaptativa». Tot i que, explicava, «nosaltres estem relativament tranquils perquè la major part de la subvenció no és per programació sinó per altres activitats com formació», la reclamació d´Hisenda implica «voler carregar-se un sistema d´ajudes a la cultura del país a través d´un atac frontal al texit cultural». Casa de la Música és un projecte coparticipat entre l'administració pública (Ajuntament i Generalitat) i empresa privada.