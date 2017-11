Méndez de Vigo ordena retornar a l'Aragó les 44 obres d'art del Museu de Lleida

El ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ha donat instruccions als òrgans del Departament de Cultura de la Generalitat per traslladar a l'Aragó de les 44 obres d'art del Museu de Lleida.

El ministre, que actua com a conseller de Cultura provisional en aplicació de l'article 155, respon així al requeriment del Jutjat número 1 d'Osca del 15 de novembre passat, i també precisa que facilitarà "immediatament" al jutge la ubicació exacta de totes les peces, una data de lliurament i els mitjans a partir del qual es farà efectiu. "Tan aviat com es rebi la resposta a la sol·licitud d'informació es procedirà a traslladar-la al jutjat", especifica el ministre en la mateixa resposta, en què també recorda que qualsevol actuacions requerida està delimitada per l'aplicació del 155.

La providència del El jutjat número 1 d'Osca va emetre la providència en resposta a la demanda presentada per l'Ajuntament de Vilanova de Sixena a través del seu advocat, Jorge Español. El magistrat donava així la raó a l'Ajuntament i reiterava la petició que ja es va fer en diverses ocasions als anteriors consellers de Cultura, Santi Vila i Lluís Puig, perquè es traslladessin a Sixena les 44 obres d'art en litigi que estan al Museu de Lleida; en aquest cas al titular provisional de Cultura, Méndez de Vigo.

En l'escrit, a més, recordava que tant Vila com Puig estan sent investigats pel Tribunal Suprem per un presumpte delicte de desobediència. Amb aquest requeriment a Méndez de Vigo, el jutjat adjuntava també les resolucions judicials que fan referència a aquesta ordre d'execució provisional de trasllat de les obres d'art.

L'Estat va impedir a la Generalitat recórrer el requeriment a Méndez de Vigo per traslladar a l'Aragó les obres de Sixena. La Generalitat va fer públic el seu desacord en la decisió.



Un procés que ve de lluny



La titular del jutjat de primera instància 1 d'Osca va emetre una sentència l'abril de 2015 en què declarava nul·les les compravendes de les 97 obres en litigi efectuades pel Govern i pel Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a l'ordre religiós del monestir de Sixena entre el anys 1983 i 1994. Aquesta sentència implicava el trasllat a l'Aragó d'aquests béns i la Generalitat va recórrer aquesta decisió a l'Audiència.

La sala, però, encara no s'ha pronunciat i mentrestant, una interlocutòria del mateix jutjat d'Osca ordenava el trasllat provisional de les peces fins que no es resolgués el recurs. Tant el conseller Vila com Puig es van negar reiteradament a donar el vist-i-plau a aquest trasllat, al qual s'oposa també el Consorci del Museu de Lleida, al·legant que la col·lecció del Museu no es pot disgregar i acollint-se a les lleis catalanes de patrimoni.

Així mateix, les 44 peces de les quals es requereix el trasllat formen part d'una col·lecció de 1.810 objectes que va ser catalogada mitjançant resolució del conseller de Cultura de data 20 de maig de 1999. D'acord amb l'article 45 de la llei de patrimoni Cultural català és competència del conseller de Cultura autoritzar o denegar la seva disgregació.

En data 18 d'abril de 2007 i previ a la tramitació de l'expedient corresponent en què hi consten informes de les principals acadèmies de l'àmbit del patrimoni cultural, el conseller de Cultura va desaconsellar la disgregació de la col·lecció i va decidir no autoritzar la sortida del Museu de Lleida de les obres per tal de vetllar per l'adequada protecció dels béns integrants d'aquesta col·lecció.