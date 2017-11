La Innocentada de Manresa es renova de dalt a baix

Després de deu anys de feina i de d'organitzar la seixantena edició, el passat gener, la comissió que s'encarregava de la Innocentada va decidir plegar i donar pas a un nou equip. Avui, al Teatre Conservatori de Manresa, es presentaven els nous promotors d'una farsa manresana que ha fet una clara aposta de renovació i que portarà a escena un espectacle, titulat "Tens un do", on volen confluir els principis bàsics del seu projecte: connexió estreta entre ball i teatre; una obra més curta que primi, sobretot, la qualitat; i uns preus més populars. Això sí, amb l'humor com a matèria prima. L'Agrupació Cultural del Bages, que promou l'obra des dels seus inicis, va acceptar la nova proposta i la Innocentada del 2018 es podrà veure els dies 1, 2, 3 i 4 de febrer en cinc funcions. Serà,diuen, un muntatge "per a tots els públics".

La nova comissió la formen els germans Adrià Guitart i Pujol (que s'estrena també com a dramaturg) i Ariadna Guitart Pujol (encarregada de la direcció coreogràfica de l'Esbart Manresà) al costat de Marc Alberti Pradera (encarregat del tema audiovisual i de comunicació). Tots tres han estat els impulsors de la nova comissió de la Innocentada, formada, també, per Dolors Baró (que ha dissenyat el vestuari de totes les Innocentades des del 1991 exceptuant el parèntesi de La Bodega Teatre), Josep Maria Grau Dosrius (l'únic supervivent de l'antiga comissió, on va entrar el 2014,) i Jesús Martínez Cruz (encarregat de tot allò que té a veure amb l'escenografia i utillatge).

Amb la direcció de Jordi Gener (Manresa, 1985), vinculat a la Innocentada quan se'n va fer càrrec La Bodega Teatre, "Tens un do" transportarà els espectadors del teatre Conservatori a un plató televisiu. Com explica el mateix director, "al més pur estil sitcom, convidarem el públic a assistir al que podríem anomenar un vodevil actual. Viurem en directe la retransmissió d'un concurs de talents però en els moments previs del directe i durant les pauses de publicitat, podrem ser testimonis dels draps bruts i les relacions personals entre els responsables del programa". Una mena de "Tu sí que vales" a la manresana i mantenint, explica Gener, "l'essència de la Innocentada" però passada pel sedàs de la renovació, generacional i escènica. La idea de Gener ha estat reunir un "elenc d'actors solvents" que formaran una desena de personatges protagonistes i 16 dansaires amb la intenció d'integrar totalment la dansa a l'espectacle. L'obra però, comptarà amb una vuitantena de persones a escena.

La idea és no perdre la Innocentada però la nova comissió encara no té clar què passarà el 2019, si trobar una "idea" com enguany que permeti tirar-la endavant; recuperar el concurs ("que no sempre ha acabat de funcionar") o fins i tot, diu Alberti, "una obra d'Agustí Soler i Mas". Queda en suspens a l'espera d'aquesta estrena.

Les entrades per veure la Innocentada es posen demà a la venda al preu de 15 euros, amb vals de descompte de 2 euros. De moment aquests descomptes es podran obtenir al local de l'Agrupació Cultural del Bages, a la Taverna 1913, a Cal Manel, a l'Ítaca i al Kursaal. Els horaris de les funcions seran dijous i divendres a les 9 del vespre, dissabte a les 6 i a les 9, i diumenge a les 6 de la tarda.