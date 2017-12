arxiu particular

Una mirada femenina; el rastreig de mestres indiscutibles, essencialment europeus, i una mostra del cinema asiàtic, amb dues pel·lícules inèdites a les nostres sales comercials. Aquests tres blocs seran els protagonistes de la programació cinematogràfica de Cineclub Manresa per al proper trimestre (del desembre al febrer), que comença demà amb Sieranevada, del romanès Cristi Puiu. El cicle (íntegrament a l'Auditori Plana de l'Om) el formen disset títols.

Cineclub Manresa engega trimestre amb un premi sota el braç (pel seu seixantè aniversari, el 2016) i mantenint l'estructura: agrupant els films per temàtiques. Així, la mirada femenina es traslladarà a cinc títols que, expliquen, posaran l'accent «en dones diposades a alliberar-se» (l'espa-nyola María (y los demás)); criades «torbadores» (la coreana La doncella); dones «rebels» (la britànica Lady Macbeth), noies «confoses» (la catalana Júlia Ist) i joves «misterioses» (la francesa Personal Shopper, d'Olivier Assayas, també al cicle mestres).

Així, el bloc dedicat als noms de referència proposa quatre títols més, tres dels quals de directors europeus. La cinematografia romanesa la representarà Puiu amb Sieranevada; l'alemanya Fatih Akin amb Goodbay Berlin i la finesa Aki Kaurismaki amb El otro lado de la esperanza; es colarà entre els mestres europeus el japonès Hirokazu Koreeda amb Después de la tormenta.

El cinema asiàtic, organitzat amb Casa Àsia, portarà a Manresa dos títols: A father's will, una producció del desconegut Kirguizistan, dirigida per Bakyt Mukul i Dastan Zhapar Uulu; i la xinesa Free and easy, de Jun Geng. La programació es completarà amb tres títols del Documental del Mes ( Renda bàsica, de Christian Tod; Machines, de Rahul Jain i L'hora dels deures, de Ludovic Vieuille) i tres films més: l'argentina El ciudadano ilustre, de Mariano Cohn i Gastón Duprat; la francesa La comunidad de los corazones rotos, de Samuel Benchetrit, i la catalana Terra Baixa, d'Isidro Ortiz.