El Conservatori s´omple en l´estrena del musical de la jove Mel·lina Illa

Amb el clam «ara és hora de viure» acabava el musical Dolça Illa de la Companyia Cúbica, que dissabte va omplir el teatre Conservatori i va emocionar el públic. Emmarcat en la sisena edició del concert benèfic anual per recaptar fons per al Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central, l'obra també s'incloïa en els actes del 90è aniversari de l'institut Lluís de Peguera.

Escrita per la jove Mel·lina Illa, que signa música i text, aquesta obra de teatre musical és un treball de recerca de batxillerat d'aquesta exalumna del Peguera i violinista del Conservatori de Música en la qual les emocions en són les protagonistes. Sis actors, entre els quals hi ha la pròpia autora, van desgranant al llarg d'una hora i mitja emocions que van de la ràbia a l'optimisme, passant per la soledat o la tendresa. Vestits amb granotes de colors i descalços, els personatges es mouen en una escenografia formada per diverses peces que ells mateixos van movent i que ajuden a recrear diferents espais. La il·luminació reforça la intensitat de l'escena, sobretot amb les ombres que es projecten. Un quartet de corda i un piano tocant a un costat de l'escenari, amb els músics vestits de blanc i descalços, ho complementen.

Tot i el dramatisme de la trama, que fa crítica de la societat actual i que toca temes com la violència de gènere, el bullying, l'alcoholisme o els transtorns mentals, també llança un missatge d'esperança. Maya, la protagonista de la història, confón el que és la realitat del que no ho és. Està atrapada en la seva propia illa. Crea realitats paral·leles. Es tanca en si mateixa i s'aparta del món. Però el que comença com un personatge que té la soledat com a millor amiga acaba trobant l'esperança i aconsegueix fugir de la seva illa.

Abans de l'inici i després del musical, uns 80 joves de l'institut Lluís de Peguera i una quinzena del Conservatori Municipal de Música de Manresa van interpretar una peça des de la platea del teatre.