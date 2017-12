Dilluns vinent, data límit per a l´entrega de les obres de Sixena

El jutge d'Osca ha posat una data límit per a l'entrega de les obres de Sixena: l'11 de desembre. En una providència d'aquest dilluns, el magistrat del jutjat de primera instància i instrucció número 1 d'Osca, fixa com a data límit el proper dilluns perquè s'entreguin al Monestir de Sixena les 44 obres d'art en litigi que estan al Museu de Lleida, en cas que no s'hagin entregat amb anterioritat. De fet, a finals de novembre els serveis jurídics del govern de l'Aragó van enviar al jutjat el pla de treball perquè el trasllat es fes precisament aquest dia. El jutge autoritza la policia judicial de la Guàrdia Civil perquè executi "el pla de seguretat" necessari per dur a terme el trasllat, en coordinació amb el dispositiu disposat pel govern de l'Aragó. Així mateix, "exigeix la col?laboració" d'altres cossos de seguretat, "incloent Policia Nacional, Guardia Urbana de l'Ajuntament de Lleida i Mossos de Esquadra".

Així mateix, el jutge autoritza el personal del govern de l'Aragó que per accedeixi a les instal·lacions del Museu de Lleida per prendre mides i fer "altres operacions necessàries per a l'entrega i trasllat" de les obres d'art. També autoritza l'entrada al recinte museístic a agents de la policia judicial de la Guàrdia Civil i altres cossos i forces de seguretat per "proporcionar seguretat i l'adequat desenvolupament de les labors necessàries per al compliment" de la resolució judicial.

En la providència, el jutge avisa les parts que si no fan cas del que ha resolt "podran ser acusats de delictes de desobediència a l'autoritat i/o delictes contra l'administració de justícia". Atès que aquest és un procediment d'execució provisional, el magistrat també demana a la tècnica designada pel govern de l'Aragó que presenti un informe en què digui on s'han dipositat les peces traslladades.

Contra l'auto del jutge hi cap recurs de reposició en el termini de 5 dies davant del mateix jutjat d'Osca.

A finals de novembre, els serveis jurídics del govern de l'Aragó van enviar al jutjat de primera instància 1 d'Osca el pla de treball per traslladar al Monestir de Sixena les 44 obres d'art en litigi que estan al Museu de Lleida. També van fer arribar al jutjat les fitxes identificatives d'aquestes peces i una sol·licitud perquè el trasllat es faci l'11 de desembre. Així doncs, el jutge ha fet cas de la seva petició. A més, en aquella ocasió el govern aragonès informava al jutjat que també s'havia enviat tota la documentació oficial a l'actual responsable del departament de Cultura de la Generalitat, el també ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo.