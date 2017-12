El 23 de desembre s´inaugurarà un monòlit a la carretera de la Rabassada en record de Planes

El periodista manresà Josep Maria Planes va morir el 24 d'agost de 1936, quan tenia 29 anys, amb set tres disparats per un escamot de la FAI a la carretera de la Rabassada. Vuit dècades després del seu assassinat, un monòlit el recordarà en aquell indret, al Mirador de la Font Groga, a partir del dissabte 23 de desembre. El descobriment de la peça que signa l'escultor manresà Ramon Jounou serà pràcticament la darrera activitat promoguda per la Comissió Josep Maria Planes que va impulsar l'Any Planes per donar a conèixer un dels precursors del periodisme d'investigació a Catalunya i, sobretot, amb la intenció que entrés a formar part de la Galeria de Manresans Il·lustres, una distinció atorgada enguany. El seu retrat es pot veure des del passat 14 de setembre al saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa. El consistori també té en ment posar una placa de record a la casa on va néixer, al carrer de la Canal, 26.

L'homenatge al periodista i escriptor manresà el promouen el Memorial Democràtic i la Comissió Josep Maria Planes i en el descobriment de la placa, el 23 de desembre, a les 12 del migdia, participaran el director del Memorial Democràtic, Plàcid Garcia-Planas; l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; el vice-degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, i el també manresà Jordi Finestres, periodista i biògraf de Planes. L'acompanyament musical anirà a càrrec del Quartet Brossa, que interpretarà peces musicals de cabaret dels anys trenta i l'acte el presentarà el periodista manresà Xavier Serrano.

Com arribar-hi i reserves



A les 10.30 h sortirà un autocar de l'estació d'autobusos Manresa Alta cap al Mirador de la Font Groga; i a les 11 h, de la plaça Catalunya de Barcelona. Per reservar plaça, cal enviar un correu electrònic a: memorialdemocratic@gencat.cat indicant-hi el nom, el nombre de persones i el telèfon de contacte.