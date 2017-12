El director del Museu de Lleida diu que si han d´executar el trasllat a Sixena ho faran com si es tractés d´un «préstec»

El director del Museu de Lleida, Josep Giralt, ha assegurat que el dia 11 de desembre, si han d'executar el trasllat a Sixena de les 44 obres d'art de les quals el titular del jutjat d'instrucció número 1 d'Osca n'ha demanat la retirada, ho faran com si és tractés d'un "préstec", fórmula que, segons ha afegit, serveix per posar en marxa un protocol que regula com es duu a terme l'arribada dels camions, l'embalatge, les fitxes corresponents, l'operació de càrrega de les peces i l'entrega d'una documentació on s'explica en quin estat és troben. Giralt ha assegurat que acompanyaran aquest procés com a "responsables" de la conservació de les obres, "com no pot ser d'una altra manera".

Per la seva banda, el portaveu de la Plataforma d'Entitats Culturals de Lleida, Xavier Quinquillà, ha explicat que creu que si es materialitza el trasllat de les 44 obres "la gent es mourà per expressar de forma cívica, pacífica i respectuosa el seu clam de denúncia".

També ha assegurat que aquesta situació, que veu com un aprofitament de l'aplicació de l'article 155, els genera "indefensió" i ha volgut manifestar el seu compromís en la defensa de l'equipament lleidatà i la unitat de la col·lecció. A més, ha dit que amb el trasllat "es trenquen espais i ponts de convivència" entre els dos territoris.