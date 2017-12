Imagina´t recupera una obra de Teatre Mòbil

Imagina't, que enguany celebra 40 anys, fa un bon balanç de la temporada que està a punt d'acabar: ja només falta la Fira de Nadal, amb l'afegit d'una marató de contes (vegeu desglossat). Malgrat que també han notat les vicissituds del procés en l'assistència en un parell dels espectacles programats («no ha vingut tanta gent com esperàvem», assenyala Joan Vilà, responsable de l'entitat), ja tenen un miler de socis actius, de Manresa i comarca. Fa un parell d'anys en tenien 650. Hi ha hagut aquest increment per l'interès que desperta la programació, basada en noms reconeguts de l'escena familiar i espectacles clàssics.

En la propera temporada, que proposa set espectacles del gener a l'abril, repeteixen la fórmula. I en destaca la recuperació d'un espectacle que ja té 24 anys. Es tracta de Xarivari, de Teatre Mòbil, la companyia teatral en actiu més veterana del Bages. És un espectacle que, per a Atilà Puig i Jordi Girabal, va significar «un punt d'inflexió: va funcionar molt bé i vam fer un salt». Ple de gags i per a tota la família, Xarivari proposa un imaginari «que va marcar qui el va veure quan era petit», destaca Puig. Sense haver-lo deixat de fer mai (n'han fet un miler de funcions), ara li han fet una rentada de cara. Sí, com en el cas de Manresa, s'ha tornat a representar a llocs on ja l'havien vist: «el públic d'abans ja s'ha fet gran i, per tant, els espectadors són nous. Estem contents de com s'està rebent».

Imagina't també incorpora a la programació un muntatge del Servei Educatiu del Kursaal, amb els coneguts personatges del Jan i la Júlia, que interpreten Albert Ruiz i Sílvia Blavia. Els dos germans, que ja seran a la Sala Petita a final de desembre per oferir una desena de funcions del seu espectacle nadalenc, representaran aquest cop Let's go camping!, un musical concebut perquè els infants convisquin amb l'anglès. Els personatges van d'acampada amb la seva cangur anglesa, la Danielle (Danielle Balfour). En la producció també hi ha l'escola d'anglès manresana Kids&Us.

La temporada, com ja és habitual, s'inaugurarà amb un espectacle per a nadons de 0 a 3 anys. Es tracta d'un homenatge al cinema mut que es va estrenar al CCCB. Les rondalles d' Una carretada de contes és un muntatge «molt pròxim» i per això s'ha programat a l'Espai Plana de l'Om. També, com Xarivari, tornaran a Manresa els grans titelles, els personatges i la música de La cigala i la formiga, que ja s'havia vist fa anys. Un dels espectacles que ara triomfa més és Els tres porquets es caguen de por, un musical que omple arreu. I la temporada d'Imagina't acabarà per Sant Jordi amb Un món (i un munt) de dracs.