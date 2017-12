Lluís Homar: «Cyrano és l´antipolític, diu les coses com pensa»

Lluís Homar es posa en la pell del famós Cyrano de Bergerac en una versió «que es capbussa en l'ànima dels personatges». Homar creu que el prominent nas del personatge és «una ferida» que fa de símbol de les que «tots tenim». Cyrano, estrenada al festival Temporada Alta de Girona aquest cap de setmana, farà temporada al teatre Borràs de Barcelona a partir del 15 de desembre i es podrà veure al teatre Kursaal de Manresa el 17 i 18 de març.

Pau Miró destaca que és l'adaptació d'un clàssic en «cerca de l'essència», i que intenta recalcar que «tots portem un nas posat». Actor i director segueixen el camí iniciat amb Terra baixa d'adaptar grans noms del teatre clàssic. « Cyrano és un mirall per a tots nosaltres perquè és conseqüent, fidel a un mateix i també un crit de llibertat», rebla Homar. Si el personatge que interpreta fos real en els nostres dies, l'actor dóna per descomptat que no es dedicaria a la política: «Cyrano no duraria gens com a polític perquè diu les coses com pensa. És l'antipolític, duraria dos telenotícies com a polític».

La versió de Cyrano que han ideat Lluís Homar i Pau Miró vol acostar al públic aquesta figura perquè es vegin els seus defectes, com els que pot tenir qualsevol espectador. Homar explica que en l'adaptació no intenten fer res «que no sigui Cyrano». L'objectiu, exemplifica, és «arribar al fons» dels personatges. «Es tracta de veure què és aquest nas més enllà de la qüestió física», diu l'actor.

Homar ressalta que, entorn d'aquesta «ferida» en forma de nas promiment, Cyrano hi construeix «un món fascinant i inexorable» però que té «una mena d'esquerda». «Ens ha fascinat la combinació de l'exuberància i la fragilitat» que té el personatge, recorda. El Cyrano original va ser ideat per Edmond Rostand el 1897. Per donar vida al personatge, Homar porta una pròtesi per recrear el nas de Cyrano, un tret del clàssic que es manté. «Em sento molt còmode i això a l'hora de la veritat t'ajuda perquè et col·loca en un lloc que és un univers diferent», assegura. Va ser el mateix actor qui, després de donar vida a tots els personatges de Terra baixa, va pensar que s'hauria d'adaptar aquest clàssic de la literatura francesa. Afirma que Cyrano és un personatge immens i reconeix que «encara no acab0 de saber quin és l'arc del personatge».



Convocar el públic

«El sedàs que posem nosaltres és convocar el públic amb títols que formen part del patrimoni popular», explica Homar. Una feina «que busca l'excel·lència» sense estar renyida amb arribar «al gran públic». Després de l'estada al Borràs, «farem una gira per Catalunya i ens agradaria seguir amb una traducció al castellà per arribar a l'Estat», detalla el director.

Homar estarà acompanyat de Joan Anguera, Àlex Batllori, Albert Prat i Aina Sánchez i de l'equip artístic que ja va triomfar amb Terra baixa: Lluc Castells a l'escenografia i vestuari, Sílvia Pérez Cruz a la música original (ha creat tres peces); Xavier Albertí i David Bofarull a la il·luminació, Damien Bazin al so i Oscar Valsecchi com a adjunt a direcció i moviment.