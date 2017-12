Alícia Puertas suma tres anys d´èxit amb el muntatge teatral «Tortugues»

Un bell relat d'amor, una crítica del ritme frenètic de la vida i una reflexió sobre l'ètica científica. I, a més a més, una història d'èxit. Tot això i més és l'obra de teatre Tortugues: la desacceleració de les partícules, que continua a la cartellera tres anys després d'estrenar-se a la Sala Flyhard de Barcelona. El muntatge en què participa l'actriu manresana Alícia Puertas des del primer dia es podrà veure aquestes festes a la Sala Beckett de la capital catalana. Una nova oportunitat per a un dels espectacles de més recorregut dels darrers temps, que es va poder veure a Manresa el desembre de fa dos anys, tancant el Toc de Teatre, i que va suposar l'estrena de Puertas a la Sala Gran del teatre manresà.

«El teatre de Clàudia Cedó t'atrapa i després te les engalta sense que te n'adonis», va explicar ahir Toni Casares, director de la Sala Beckett, sobre una de les joies de la corona de la dramaturga banyolina. El muntatge va començar a fer camí fa tres anys a la Flyhard, un dels escenaris més petits i, alhora, referents de l'ecosistema teatral de Barcelona, i el boca-orella hi va fer la resta. Després de repetir temporada a la sala de Sants, Tortugues va fer estada al Capitol i va sortir de gira per Catalunya.

Clara Cols, membre de l'equip que porta la Sala Flyhard i una de les actrius de l'obra, recordava ahir a Regió7 l'excel·lent sabor de boca que va deixar la visita al Kursaal. «Pensàvem que no tindríem requesta, però va ser un èxit, en vam quedar molt contents». Ara, la peça arriba a la Beckett en el marc de la programació especial que l'emblemàtic teatre –al Poblenou des de l'any passat– dedica a Clàudia Cedó, la seva dramaturga resident. Tortugues es podrà veure del 20 de desembre al 7 de gener i L'home sense veu estarà en cartell del 19 de desembre al 6 de gener. Cedó està preparant una obra nova que s'estrenarà al mateix indret el curs vinent.

L'espectacle en el repartiment del qual hi ha Puertas «és una comèdia al voltant de dues parelles», va apuntar Cedó: «Una està formada per dos científics que han descobert una substància que desaccelera l'organisme; l'altra està integrada per un home mig neuròtic i estressat i una dona que accepta d'anar a viure a un lloc tranquil per tal que ell millori».

La trobada entre els dos matrimonis –Puertas interpreta la científica– permet a Cedó «parlar de la velocitat frenètica amb què vivim, la possibilitat de fugir-ne i la qüestió de si anar més depressa ens permet fer més coses, però també volia tractar l'ètica científica i els límits en l'experimentació en humans. És a dir, si la fi justifica els mitjans».

Alícia Puertas fa anys que es mou a l'entorn de la Flyhard en bona part dels seus projectes professionals, com ara l'obra Refraccions, que el 17 de maig es veurà al Kursaal. Amb Tortugues forma part d'un muntatge d'èxit d'una autora singular, que reconeix que «no m'he format a Barcelona, sóc dona i faig teatre social». Però tot això no ha estat fins ara obstacle per aconseguir el favor del públic i la crítica. Una de les claus, com destacava la manresana en la seva visita a la capital del Bages, era el «treball en equip» del muntatge. Una altra, com explicava ahir l'actor Dani Arrébola –l'altre personatge masculí és Àlex Brull– és el fet que l'obra «parla d'amor, en general, amor a la parella, però també a la feina, i planteja a què estàs disposat a renunciar per aconseguir els teus objectius».