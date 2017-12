SORTEIG | Queda un pack de 2 entrades per assistir a l'estrena de Star Wars

SORTEIG | Queda un pack de 2 entrades per assistir a l'estrena de Star Wars

Regió7 i Bages Centre et conviden a assistir a l'estrena de la pel·lícula STAR WARS VIII: ELS ÚLTIMS JEDI. Participa al sorteig i guanya entrades dobles per a la sessió de les 0:01h de la nit del dijous 14 a divendres 15 de desembre (sessió en català). Aquesta és un sessió exclusiva un dia abans de l'estrena oficial prevista pel divendres 15 de desembre. Fes clic aquí per participar!

Dos dels tres packs ja tenen amo:

Toni Vergés Vilella

Aura Barniol Gasso

Si encara no has participat o vols tornar-ho a provar, omple el formulari que trobaràs al nostre especial de Star Wars i al moment sabràs si has guanyat. Que la força t'acompanyi!

A més, durant tota la tarda de dijous, hi haurà l'animador Jordi Callau vestit d'un personatge d'Star Wars passejant per al Bages Centre. I tothom que vagi disfressat d'algun personatge de la saga tindrà crispetes gratis.